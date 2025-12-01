Los vecinos de Lesaka se decantan por unas ferias de otoño en viernes

«Si en la consulta popular participan más de la mitad de las personas censadas, su resultado será vinculante para el Ayuntamiento». Es lo que ... dice la Ordenanza de participación ciudadana de Lesaka y es justo lo que ha ocurrido tras la consulta popular sobre si las Ferias de otoño se tienen que celebrar en jueves, como hasta ahora, o en viernes. El 18 de diciembre se celebrará el Pleno en el que se incluirá este punto. El domingo, de los 2.277 mayores de 16 años empadronados en Lesaka, participaban en la consulta popular 837, el 36,75%. Y entre ellos, la celebración de las Ferias el viernes obtenía 677 votos, por los 153 que se decantaban por el jueves. Además hubo 4 votos en blanco y 3 nulos.

Según la ordenanza, como no ha votado la mitad del censo, la decisión se tendrá que tomar en Pleno.

Y aunque habrá que esperar al 18 de diciembre para que el resultado sea oficial, desde EHBildu, con mayoría en el ayuntamiento, han hecho pública una nota anunciando que se respetará el resultado de la consulta popular. «A la vista de los resultados de la consulta popular celebrada ayer en torno a las ferias de Lesaka, al no otorgarse la participación mínima del 50% que fija la ordenanza de participación para ser vinculante, el acuerdo se adoptará en el pleno del Ayuntamiento».

«Antes de esto, desde EH Bildu de Lesaka nos sumamos al resultado de la consulta y, respetando el deseo expresado por la mayoría de la ciudadanía, votaremos a favor de que la Feria de Lesaka se celebre el próximo año», explican.

En la nota también agradecen a los ciudadanos su participación en en la consulta. Y se reafirman en la «necesidad de tomar entre todos las decisiones necesarias para seguir construyendo Lesaka. Seguiremos trabajando por hacer reflexiones, debates y reflexiones de forma participativa».