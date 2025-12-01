Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El alcalde de Lesaka, Ladis Satrustegi, en la mesa.  

Los vecinos de Lesaka se decantan por unas ferias de otoño en viernes

Al no alcanzar el 50% de participación, el ayuntamiento decidirá en pleno y EH Bildu, con mayoría, ha anunciado que respetará el resultado

A.D.C.

Bortziriak

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:00

Comenta

«Si en la consulta popular participan más de la mitad de las personas censadas, su resultado será vinculante para el Ayuntamiento». Es lo que ... dice la Ordenanza de participación ciudadana de Lesaka y es justo lo que ha ocurrido tras la consulta popular sobre si las Ferias de otoño se tienen que celebrar en jueves, como hasta ahora, o en viernes. El 18 de diciembre se celebrará el Pleno en el que se incluirá este punto. El domingo, de los 2.277 mayores de 16 años empadronados en Lesaka, participaban en la consulta popular 837, el 36,75%. Y entre ellos, la celebración de las Ferias el viernes obtenía 677 votos, por los 153 que se decantaban por el jueves. Además hubo 4 votos en blanco y 3 nulos.

