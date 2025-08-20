Urdazubi acogerá este sábado su festival rural con herri kirolak, música y animación

En el festival no faltarán las euskal dantzak, que comenzarán a las 18.00 horas y estarán a cargo de Zuraideko Alaiki dantza taldea.

A. URBIETA baztan-bidasoa. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52

Urdazubi ha propone un plan completo para la tarde de este sábado, día 23, dirigido a toda la familia: un festival de herri kirolak en el que, además de exhibición de deporte rural, habrá música, animación, bailes... y, para terminar, una sardinada a la que acompañará una degustación de sidra y productos típicos de la zona.

El programa del festival comenzará a las 18.00 horas con la exhibición de euskal dantzak del grupo Zuraideko Alaiki dantza taldea.

A las 19.00 horas, será el turno del deporte rural, a cargo de los hermanos Larretxea. Habrá levantamiento de piedra, cortes de tronco, tronza, transporte de txingas, etc. Y, a continuación, a las 20.30 horas, sardinada con sidra y productos locales.

Y, para completar la jornada, aquellos que se acerquen hasta Urdazubi podrán visitar el monasterio, el molino y las cuevas.

Txapela para Ainhoa Etxegarai

Por otro lado, Arantza acogió en el marco de sus fiestas, la final del campeonato navarro de aizkolaris de tercera categoría en el que se impuso Beñat Senosiain (11.07) de Olague. Compitieron cinco aizkolaris que tuvieron cortar cuatro troncos –dos de 45 pulgadas y dos kanaerdikos– y aunque el arraioztarra Julen Urrutia quedó muy cerca de la txapela (11.21), se tuvo que conformar con el segundo puesto. No obstante, tanto Senosiain como Urrutia han conseguido el billete para jugar en segunda división el año que viene. El iruritarra Xabier Mitxelena, por su parte, quedó quinto.

El festival también acogió los campeonatos navarros de recogida de mazorcas, de categoría femenina y masculina. En la primera, la beratarra Ainhoa Etxegarai volvió a demostrar su superioridad y reeditó la victoria del pasado año al ser la primera en reunir las 50 mazorcas. Leire Herrera y Sara Zapata completaron el podio.

En categoría masculina compitieron seis deportistas: Josu Elizalde, Lur Gil, Oier Aierdi y Aimar Martínez y los igantziarras Manex Sarasola y Luken Urtxegi. Lur Gil fue el más rápido en recoger la 50 mazorcas, y los dos siguientes puestos del podio fueron para los igantziarras. Urtxegi quedó segundo y Sarasola tercero. Por lo demás, Aierdi quedó cuarto, Josu Elizalde quinto y Aimar Martínez, sexto.