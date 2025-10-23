Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trabajadoras del Centro Benito Menni de Elizondo cumplen 72 días de huelga

A. D. C.

baztan.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19

Comenta

Las trabajadoras del centro de Elizondo, gestionado por Hermanas Hospitalarias, se concentraban ayer frente a la sede de la empresa y frente al Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. Ayer cumplían 72 días de huelga.

A punto de cumplirse un año desde que Hermanas Hospitalarias, con la autorización del Gobierno de Navarra, cerró uno de los tres edificios del centro Benito Menni de Elizondo, las trabajadoras denuncian las graves consecuencias que esta decisión ha tenido tanto en la atención a las personas usuarias como en sus propias condiciones laborales.

El cierre ha reducido la calidad del servicio de salud mental y ha provocado despidos y precarización entre la plantilla, compuesta mayoritariamente por mujeres. Pese a ello, ni la empresa ni el Gobierno de Navarra han tomado medidas para revertir la situación.

Ante esta falta de respuesta, las trabajadoras han convocado otros 24 nuevos días de huelga entre el 15 de octubre y el 7 de noviembre, alcanzando un total de 88 jornadas de paro. Reclaman al Gobierno de Navarra que asuma su responsabilidad en la gestión del servicio y exigen a Hermanas Hospitalarias una negociación real que contemple sus reivindicaciones.

