El tomate antiguo, protagonista en Doneztebe

Este pasado fin de semana ha sido toda una fiesta del Tomate en Navarra, con la celebración de los concursos de Tomate Antiguo de ... Mendigorria y Doneztebe organizados por Gasterea y Gazteluleku con el apoyo de Reyno Gourmet, a los que se han sumado el fin de semana dedicado al Tomate Feo de Tudela y la fiesta del tomate de Cadreita. Una señal d ela importancia que se da a este fruto en las huertas, los hogares y los restaurantes de la comunidad foral.

Los con concursos de Tomate Antiguo tienen como objetivo dar visibilidad y recuperar las variedades de tomate que se cultivan en la huertas desde hace décadas, variedades como 'Mendigorria', 'Narbarte', 'Corazón de buey' o 'Rosado de Sumbilla' son algunas de los muchos ejemplos presentes en Navarra.

Los concurso han tenido además actividades paralelas, como la muestra de semillas antiguas que puso en marcha la Red de Semillas en Mendigorría o el mercado de tomates y artesanía celebrado en Doneztebe, además de la excelente propuesta de pinchos de tomate de la foodtruck de Reyno Gourmet, presente en Doneztebe y que sirvió cientos de degustaciones y el menú propuesta por el Cívico de Mendigorría, un final de lujo al concurso celebrado en la localidad de la Zona Media. Un fin de semana con muy buen ambiente en torno a las variedades antiguas de tomate que animan a continuar con la iniciativa.

En el caso de Doneztebe, la alta participación de hortelanos puede calificarse de espectacular, a la altura del ambiente en torno al concurso, el mercado de tomate y artesanía y la destacada presencia de la foodtruck de Reyno Gourmet. Se presentaron un total de cuarenta y nueve hortelanas y hortelano con variedades como Narbarte, Corazón de Buey o Rosa de Sumbilla, todas ellas antiguas.

Los ganadores fueron: priemra, Isabel Gago, de Aoiz, con un tomate cultivado en Aoiz; segundo Juan Tomás Latasa, de Sunbilla, con una variedad variedad cultivada en lesaka; y tercero Patxi Iriarte, de Narbarte con la variedad Narbarte .

El premio al mejor tomate variedad antigua fue para Ohiana Mitxelena de Doneztebe con la variedad Narbarte.

Además, veintiún restaurantes de toda Navarra proponen platos de tomate de todos los estilos, listos para encandilar a los paladares más exigentes, entre ellos Donamariako Benta, que ofrecer ensalada de tomate, queso burrata y pesto, y gazpacho de tomates ecológicos y verduras en dados.