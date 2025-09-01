Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los ganadores del concurso de tomate antiguo celebrado en Doneztebe, con sus premios.

Baztan Bortziriak

El tomate antiguo, protagonista en Doneztebe

La localidad acogió uno de los certámenes celebrados en Navarra, además de otras actividades paralelas como la feria de artesanía

A. Urbieta

Baztan-Bidasoa.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05

Este pasado fin de semana ha sido toda una fiesta del Tomate en Navarra, con la celebración de los concursos de Tomate Antiguo de ... Mendigorria y Doneztebe organizados por Gasterea y Gazteluleku con el apoyo de Reyno Gourmet, a los que se han sumado el fin de semana dedicado al Tomate Feo de Tudela y la fiesta del tomate de Cadreita. Una señal d ela importancia que se da a este fruto en las huertas, los hogares y los restaurantes de la comunidad foral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  2. 2

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  3. 3

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5 Becker se acerca a Osasuna
  6. 6

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  7. 7

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  8. 8 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  9. 9

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  10. 10

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El tomate antiguo, protagonista en Doneztebe

El tomate antiguo, protagonista en Doneztebe