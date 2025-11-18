Tercer y último concierto del Ciclo de órgano de otoño en Lesaka

A. D. C. bortziriak. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Este domingo, 23 de noviembre, a partir de las 18.30 horas en la iglesia San Martín de Tours de Lesaka, tendrá lugar el tercer concierto, que dará fin al 'Ciclo de órgano de otoño'.

El histórico órgano Roqués de Lesaka volverá a ser protagonista en un concierto en el que se podrá disfrutar de la fusión del órgano con la calidez del sonido de tres flautas traveseras, que acompañarán al órgano.

Participantes

'De la elegía al contrapunto' es el título de este concierto en el que, como organista, intervendrá Víctor López (Málaga) y el terceto de flautas está compuesto por el prestigioso flautista Roberto Casado (Iruñea), junto a dos lesakarras, Ana Sarobe y Olatz Rojo, discípulas de Roberto Casado, y que también cuentan con una amplia experiencia en el mundo de la flauta.

El presente recital propone un recorrido por distintas estéticas del repertorio camerístico de los siglos XVIII y XIX, alternando la ligereza de la flauta con la riqueza tímbrica del órgano. El diálogo entre ambos instrumentos ofrece tanto momentos de íntima expresividad como pasajes de gran vitalidad.

El concierto ha sido organizado por la Asociación de Amigos del Órgano Roqués de Lesaka (AAORL) y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Lesaka. Se ha previsto una aportación voluntaria de 5 euros por parte de quienes asistan. De esta manera se intentarán cubrir los gastos originados en su organización. Las actuaciones se proyectarán en una gran pantalla, para que de tal manera se pueda seguir la totalidad de la interpretación musical que se desarrollará en el coro de la iglesia.