Sistema de alertas puntero para proteger frente a inundaciones

Los datos en tiempo real de 170 pluviómetros y 81 estaciones de aforo en los ríos recogidos en una herramienta informática para intentar anticiparse a los riesgos y prever inundaciones. La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra presentaba ayer este pionero sistema de alertas «para proteger a los núcleos urbanos y a la población con horas de antelación, sabiendo de antemano cómo se van a comportar los desbordamientos o los episodios de lluvias».

Este Sistema de Alerta Temprana (SAT) se dota de una herramienta informática que recoge automáticamente en un solo visor de control datos procedentes de un total de 170 pluviómetros y 81 estaciones de aforo distribuidas por los cauces fluviales de toda la geografía navarra y, de esta manera, permite obtener información certera en tiempo real ante los riesgos de inundaciones y anticiparse varias horas al comportamiento y evolución que se prevea en los desbordamientos o riadas para prevenir a la población o reducir los daños.

El sistema genera, además, alertas automáticas internas para el personal del operativo de Seguimiento de Protección Civil cuando se superan determinados umbrales que podrían generar problemas, por exceso de caudal o precipitaciones torrenciales como en el caso de una DANA, y las comunica directamente a los expertos responsables de la gestión de la emergencia a través de un mensaje a sus dispositivos móviles.

La iniciativa del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo foral, que la ha desarrollado en el marco del proyecto LIFE NAdapta y con los especialistas del área de agua de la sociedad pública Orekan, es hoy una realidad tras ocho años de trabajo y un coste de 470.000 euros. Esta herramienta, pionera a nivel estatal para asistir al personal de Protección Civil y alertar a la ciudadanía con anticipación ante un evento extremo de lluvias torrenciales o inundaciones, podrá servir de referencia para otras Comunidades Autónomas. De hecho, a la jornada de presentación del SAT también han asistido equipos técnicos de las comunidades limítrofes de Euskadi y Aragón.

Durante la jornada de presentación del SAT en el palacio Baluarte, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, destacaba que «el cambio climático y las evidencias científicas de que episodios climáticos extremos como las lluvias torrenciales o inundaciones están siendo y van a seguir siendo cada vez más frecuentes nos obliga a adaptarnos y ser innovadores en las herramientas de intervención preventiva». «Necesitamos acometer intervenciones planificadas de una manera preventiva, aprovechando el alto grado de información pormenorizada y anticipada que nos van a permitir herramientas como este SAT».

A la presentación acudían una quincena de alcaldes y alcaldesas de los 50 ayuntamientos de toda la Comunidad Foral que cuentan con su propio sistema de alerta municipal y que se integran en el SAT regional.