Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Baztan Bortziriak

Semana Cultural en Igantzi hasta el lunes

Se ofrecen charlas, paseos por manantiales, dantza, teatro y magia, entre otros

A. D. C.

Bortziriak.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:51

Comenta

Igantzi celebra distintos actos en torno a su Semana Cultural, como siempre, en torno al puente de diciembre. Un amplio programa ha sido organizado por Igantziko Dantza Taldea, Igantziko Guraso Elkartea, Igantziko Biltoki, Biltoki Ttiki, Baratzondo Elkartea, la Mancomunidad de Euskera de Bortziriak y el Ayuntamiento de la localdiad. Entre los actos destaca Igantzi. Entre todas las actividades, destacan las charlas y los paseos por los manantiales.

Programa

Andoni Esparza ofrecerá una charla sobre el igantziarra Martín Belarra Irisarri. El programa comienza en Eskolzar hoy viernes por la tarde, a partir de las 19.00 horas, con la charla titulada 'Martín Belarra Irisarri (1807-1878), tráfico de esclavos y la fábrica de media porcelana de Igantzi'.

Además, mañana sábado 6 de diciembre tendrá lugar la excursión 'Conociendo los manantiales de Igantzi. Partirá de la escuela a las 10.00 horas y las explicaciones correrán a cargo de Oskar Txoperena. A continuación se ofrecerá un almuerzo. El mismo día, organizado por Biltoki, a las 14.00 horas tendrá lugar una kantu-bazkaria en la sociedad Bara-tzondo con el acompañamiento del acordeonista Beñat Mitxelena.

El domingo 7 de diciembre al mediodía, los dantzaris de la localidad recorrerán las calles y a las 19.00 horas, en Baratzondo se representará la obra 'Milagros eta Valentina'.

El 8 de diciembre, lunes, a las 16.00 horas habrá bingo y chocolate en Biltoki y el espectáculo Hautsak harrotzen de Ekain Mago en Baratzondo, a las 19.00, para todos los públicos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  3. 3

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  4. 4 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  7. 7

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  8. 8

    «¡Coged las cosas rápido, viene la policía!»
  9. 9 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  10. 10

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Semana Cultural en Igantzi hasta el lunes