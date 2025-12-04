Semana Cultural en Igantzi hasta el lunes

A. D. C. Bortziriak. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:51 Comenta Compartir

Igantzi celebra distintos actos en torno a su Semana Cultural, como siempre, en torno al puente de diciembre. Un amplio programa ha sido organizado por Igantziko Dantza Taldea, Igantziko Guraso Elkartea, Igantziko Biltoki, Biltoki Ttiki, Baratzondo Elkartea, la Mancomunidad de Euskera de Bortziriak y el Ayuntamiento de la localdiad. Entre los actos destaca Igantzi. Entre todas las actividades, destacan las charlas y los paseos por los manantiales.

Programa

Andoni Esparza ofrecerá una charla sobre el igantziarra Martín Belarra Irisarri. El programa comienza en Eskolzar hoy viernes por la tarde, a partir de las 19.00 horas, con la charla titulada 'Martín Belarra Irisarri (1807-1878), tráfico de esclavos y la fábrica de media porcelana de Igantzi'.

Además, mañana sábado 6 de diciembre tendrá lugar la excursión 'Conociendo los manantiales de Igantzi. Partirá de la escuela a las 10.00 horas y las explicaciones correrán a cargo de Oskar Txoperena. A continuación se ofrecerá un almuerzo. El mismo día, organizado por Biltoki, a las 14.00 horas tendrá lugar una kantu-bazkaria en la sociedad Bara-tzondo con el acompañamiento del acordeonista Beñat Mitxelena.

El domingo 7 de diciembre al mediodía, los dantzaris de la localidad recorrerán las calles y a las 19.00 horas, en Baratzondo se representará la obra 'Milagros eta Valentina'.

El 8 de diciembre, lunes, a las 16.00 horas habrá bingo y chocolate en Biltoki y el espectáculo Hautsak harrotzen de Ekain Mago en Baratzondo, a las 19.00, para todos los públicos.