Remontisas, organizadores y patrocinadores, en Balneario de Elgorriaga.

Baztan Bortziriak

La segunda semifinal del Campeonato de Remonte de Navidad, en Doneztebe

Todo lo recaudado irá en beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra

A. D. C.

Malerreka.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:58

Fundación Remonte Euskal Jai Berri y E·Remonte Iruña, S.L. han presentado en el Balneario de Elgorriaga, el Campeonato Individual de Remonte Profesional de Navidad-Gran Premio Martiko 2025.

Alfredo Arruiz, presidente de Fundación Remonte, quería enviar un mensaje de tranquilidad a los aficionados tras la noticia sobre el cese en 2026 de la actividad remontista en el frontón Galarreta de Hernani. «La continuidad del remonte está más que asegurada, a través de Fundación Remonte». «Con el apoyo expreso del Gobierno de Navarra, de los patronos de la Fundación, y de los ayuntamientos navarros, además de algún otro de fuera de nuestra Comunidad, que están apostando por el remonte como evento de pelota para sus respectivos municipios, unido al convenio que mantiene con la plantilla de E·Remonte Iruña», tomo suma, añadía..

Leatxe, en representación de E·Remonte Iruña, añadía que «la colaboración existente entre Fundación Remonte y E·Remonte Iruña asegura el futuro de la plantilla de E·Remonte Iruña y, por ende, de los festivales organizados por Fundación Remonte».

Desde EM Navarra Asociación de Esclorosis Múltiple de Navarra, agradecían «el compromiso de Fundación Remonte y Martiko con la asociación», ya que lo recaudado en el Campeonato se destinará a dicha Asociación.

Desde Martiko recordaban que «mantiene el compromiso con el remonte desde 2006.

Campeonato

Tras la disputa de la jornada previa al Campeonato, que consistió en dos triangulares, se conocen los dos remontistas clasificados para disputar el campeonato: Otxandorena y Mitxeo.

La primera fase del Campeonato será en cuartos de final, que se disputarán en una sola jornada, este sábado 29 a las 18.00 horas en el frontón Toki Eder de Aoiz. Uno de los dos partidos de cuartos enfrentará a Matxin III con Otxandorena, y el otro, a Otano con Mitxeo.

A continuación se disputarán las semifinales, en las que esperan Ion y Uterga, finalistas de la pasada edición.

En la primera semifinal, que se tendrá lugar el viernes 5 de diciembre en el Toki Eder de Aoiz, se enfrentará Ion contra el ganador del partido de cuartos entre Otano y Mitxeo.

Y en la segunda, a disputarse en Doneztebe el 13 de diciembre a las 18.00 horas, el enfrentamiento será entre Uterga y el ganador del partido de cuartos entre Matxin III y Otxandorena.

Al estar el Labrit de obras, la gran final del domingo 21 de diciembre a partir de las 17.00 horas entre los ganadores de las dos semifinales, se disputará también en el Toki Eder de Aoiz, que se ha convertido en este 2025 en la sede principal del Campeonato.

Jaime Aguirre destacaba que la colaboración social en este Campeonato se concretará ayudando a EM Navarra (Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra). Todo lo recaudado irá a parar a dicha Asociación. La final del Campeonato se transmitirá en directo por Navarra TV.

