Este sábado se celebra el IX Rally de Malerreka

Organizado por Malerreka MotorSport, este sábado se celebra la IX edición del Rally de Malerreka por lo que tendrán lugar cortes de carretera en distintos tramos.

El Campeonato Navarro de Rallyes de asfalto celebra los días 21 y 22 de noviembre, viernes y sábado, en Doneztebe, el Rallysprint de Malerreka, puntuable para el Campeonato Navarro de Rallyes de asfalto, el Trofeo Navarro Junior de Rallyes de asfalto, el Trofeo Navarro fórmula libre (FL), el Campeonato Vasco de Rallyes de asfalto, el Campeonato Vasco de Copilotos de Rallyes, el trofeo Vasco de Fórmula libre, el trofeo vasco junior, la Copa Pirelli y la Copa Focus de Asfalto.

La carrera se celebrará el sábado 22 de noviembre, pero la víspera también se oirán los motores en Doneztebe. Entre las 17.00 y las 19.45 se realizarán las verificaciones y a las 19.50, se realizarán presentaciones de vehículos en el frontón Bearzana de Doneztebe. El sábado, la carrera comenzará a las 09.00 horas. La carretera de Saldias a Orokieta permanecerá cerrada de 08.45 a 19.00 horas. La carretera de Ituren a Leitza se cortará de 09.10 a 13.50 horas. Y la vía de Doneztebe a Labaien se cerrará al tráfico entre las 14.00 y las 18.40 horas.