Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coches del Rally por las calles de Doneztebe. A.D.C.

Baztan Bortziriak

Este sábado se celebra el IX Rally de Malerreka

Habrá cortes en distintos tramos de carreteras durante toda la jornada

A. D. C.

Malerreka.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

Organizado por Malerreka MotorSport, este sábado se celebra la IX edición del Rally de Malerreka por lo que tendrán lugar cortes de carretera en distintos tramos.

El Campeonato Navarro de Rallyes de asfalto celebra los días 21 y 22 de noviembre, viernes y sábado, en Doneztebe, el Rallysprint de Malerreka, puntuable para el Campeonato Navarro de Rallyes de asfalto, el Trofeo Navarro Junior de Rallyes de asfalto, el Trofeo Navarro fórmula libre (FL), el Campeonato Vasco de Rallyes de asfalto, el Campeonato Vasco de Copilotos de Rallyes, el trofeo Vasco de Fórmula libre, el trofeo vasco junior, la Copa Pirelli y la Copa Focus de Asfalto.

La carrera se celebrará el sábado 22 de noviembre, pero la víspera también se oirán los motores en Doneztebe. Entre las 17.00 y las 19.45 se realizarán las verificaciones y a las 19.50, se realizarán presentaciones de vehículos en el frontón Bearzana de Doneztebe. El sábado, la carrera comenzará a las 09.00 horas. La carretera de Saldias a Orokieta permanecerá cerrada de 08.45 a 19.00 horas. La carretera de Ituren a Leitza se cortará de 09.10 a 13.50 horas. Y la vía de Doneztebe a Labaien se cerrará al tráfico entre las 14.00 y las 18.40 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  5. 5 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  6. 6 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  7. 7

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  8. 8 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Este sábado se celebra el IX Rally de Malerreka

Este sábado se celebra el IX Rally de Malerreka