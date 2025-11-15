Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los vecinos acudieron a la presentación.

Baztan Bortziriak

Reunión informativa sobre las obras de la Calle Albistur de Lesaka

Los vecinos se interesaron por las explicaciones de unas obras que se alargarán cinco meses

A.D.C.

bortziriak.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:15

La reunión informativa convocada por el ayuntamiento de Lesaka sobre las obras que se van a realizar en la calle Albistur de lalocalidad ha tenido un gran seguimiento por parte de los vecinos. El salón de plenos fue el escenario para presentar este proyecto de renovación integral por parte de Krean S. Coop y Sasoi Eraikuntzak, que explicaron los detalles y el calendario de obras.

La actuación incluye la sustitución completa del pavimento y la modernización de las redes de aguas pluviales, saneamiento y abastecimiento, así como diversas mejoras en las infraestructuras urbanas.

El proyecto, diseñado por Krean S. Coop. y ejecutado por Sasoi Eraikuntzak, tendrá una duración estimada de cinco meses, de los cuales cuatro afectarán al tráfico rodado. Destaca la creación de aceras, que permitirá a los peatones desplazarse de forma más cómoda y segura, mejorando la movilidad en el municipio.

Durante el periodo de obras, el Ayuntamiento habilitará un aparcamiento alternativo en Landazelaiak, para que las opciones de estacionamiento estén garantzidas.

En la presentación se insistió en fomentar los desplazamientos a pie o en bicicleta, hacer un uso responsable del vehículo privado, utilizar preferentemente el aparcamiento de Landazelai y seguir trabajando en los itinerarios escolares en coordinación con el Foro de Educación.

La nueva organización del tráfico prevé que los accesos de entrada y salida se realicen por Antoiu, regulado por semáforo. Los vecinos de Ote kalea, Arretxea, Zarandia y el barrio de Frain deberán salir de la calle Elizagibela mientras duren las obras.

El coste total del proyecto asciende a 967.406,25 euros, de los cuales 631.537,92 euros corresponden a subvenciones y 345.657,57 euros serán aportados por el propio Ayuntamiento. Los planos y detalles del proyecto estarán disponibles próximamente en la web municipal www.lesaka.eus.

