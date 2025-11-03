La residencia San José de Bera pone en marcha una campaña de mecenazgo

Desde la residencia de mayores San José, de Bera, se ha puesto en marcha una campaña de mecenazgo que posibilitará que reciba aportaciones económicas.

Con el objetivo de mejorar la complicada situación económica, la residencia acaba de conseguir el sello Mecenazgo del Gobierno de Navarra. Con este sello, cualquier persona o empresa que haga una aportación económica a la residencia, desgravará en la Declaración de la Renta, el 80% de la aportación realizada.

Como explican, «por ejemplo, si se hace una aportación de 50 euros desgravará 40 euros, si la donación es de 100, desgravará 80, en esa proporción hasta 250 euros y no importa si la Renta toca pagar o a cobrar». A partir de ahí el porcentaje disminuye (40%).

Cada persona decidirá qué aportación realizar, así como su frecuencia (aportación una única vez o repetir cada año).

Para comunicar a Hacienda la aportación realizada es necesario rellenar un impreso con los datos personales. El impreso estará a disposición de las personas interesadas en diferentes establecimientos de Bera: Residencia, Ayuntamiento, Igone, Purienea (Agara) y farmacias de Aloña y Arantxa.

El objetivo de la campaña es «hacer mejoras necesarias en la Residencia, debido a que con las cuotas de los residentes se cubren muy justamente los gastos corrientes, y no se pueden abordar inversiones para arreglos y mejoras», explican.

De hecho, en fechas recientes han tenido «un gasto inesperado de 45.000 euros en la reparación del agua y los vertidos de saneamiento, por una avería».

«Se agradece el gran esfuerzo del Ayuntamiento de Bera por haber duplicado la aportación económica, pero hace falta más para hacer frente a todos los gastos», explican.

«Tenemos nuevos proyectos que mejorarán las condiciones de vida de las personas residentes, como acondicionar un txoko cubierto en el exterior, para hacer actividades, juegos... Es todo un reto», añaden.

Recuerdan además, que «el pueblo de Bera siempre ha colaborado y participado en la Residencia, pero ahora necesitamos ayuda económica, y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que cada cual aporte en función de sus posibilidades al bienestar de nuestros abuelos y abuelas. ¿Quieres ayudarnos? No esperes a mañana, hazlo antes de finalizar el año», finalizan.