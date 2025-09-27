Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Puertas abiertas en Bertiz

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:18

El Parque Natural del Señorío de Bertiz celebraba ayer su jornada anual de puertas abiertas con distintas actividades para todos los públicos. Además de ofrecer la entrada gratuita al Jardín Histórico-Artístico, hubo una visita guiada por la tarde al mismo y también, visitas guiadas al interior del Palaciopara conocer e interpretar sus elementos más característicos como arquitectura y vidrieras. La jornada se completó con una feria de artesanía local en colaboración con Argitxu Elkartea y con un taller de cianotipia a cargo de la ilustradora, Inés Aba.

