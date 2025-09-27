Puertas abiertas en Bertiz

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El Parque Natural del Señorío de Bertiz celebraba ayer su jornada anual de puertas abiertas con distintas actividades para todos los públicos. Además de ofrecer la entrada gratuita al Jardín Histórico-Artístico, hubo una visita guiada por la tarde al mismo y también, visitas guiadas al interior del Palaciopara conocer e interpretar sus elementos más característicos como arquitectura y vidrieras. La jornada se completó con una feria de artesanía local en colaboración con Argitxu Elkartea y con un taller de cianotipia a cargo de la ilustradora, Inés Aba.