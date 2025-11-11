Pueblos, lugares de oportunidades, futuro y espacios de vida

A. D. C. baztan-bidasoa. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

El departamento de Cohesión Territorial, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, presentaba ayer una nueva campaña, bajo el lema 'Pueblo, lugar deseo', que se enmarca dentro de la Estrategia de Lucha contra la Despoblación del Gobierno de Navarra. Está ideada «para revalorizar la imagen de los pueblos como espacios de vida, creatividad y futuro; alimentar el sentido de pertenencia y compromiso con los pueblos; contribuir a frenar la despoblación y desmitificar los sesgos negativos asociados a los pueblos y a las personas que emprenden proyectos profesionales y vitales en ellos».

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, destacaba que 'Pueblo, lugar deseo' quiere «potenciar la imagen de los municipios como lugares de oportunidad». Se trata de «apostar por lugares que, frente al ruido, la prisa y el anonimato de la ciudad, ofrecen comunidad, conexión humana, cercanía, conciliación, seguridad, acceso a la naturaleza, y una manera de hacer las cosas, de vivir las tradiciones, que marcan la identidad personal». Desde Cohesión Territorial «estamos dispuestos a apoyar a las personas que deciden probar a tener pueblos, a ser y sentirse de pueblo», añadía.

El Servicio de Reto Demográfico y Vertebración del Territorio cuenta con un presupuesto de ocho millones de euros. Se aborda con instrumentos como la Estrategia de Lucha contra la Despoblación aprobada en 2023, una guía para establecer las condiciones sociales, económicas y territoriales necesarias para mantener y revitalizar las poblaciones de las zonas rurales.

La alianza entre el Gobierno de Navarra y las entidades locales es un «instrumento principal para dotar a los ayuntamientos de los recursos necesarios y servicios públicos y básicos para responder mejor a las necesidades de la ciudadanía y hacerlos cada vez más atractivos para vivir». En los presupuestos de Navarra para el próximo año se contemplan 558 millones de euros para las entidades locales.

Campaña y concurso

La campaña 'Pueblo, lugar deseo' está pensada para la población general de Navarra, con mayor foco en los jóvenes entre 15 a 35 años. Se dirige a población urbana con vínculos familiares o emocionales con pueblos, a nuevos pobladores potenciales familias, emprendedores o profesionales móviles.

Se trata de desmitificar el relato hegemónico de que para triunfar hay que ir a la gran ciudad y que quedarse en el pueblo es un gran fracaso. Se pretende, además, visibilizar una nueva tendencia de mirar a los pueblos como lugares para emprender proyectos vitales y profesionales.

Paralelamente a la campaña, la Dirección General de Administración Local y Despoblación ha lanzado un concurso de fotografía, con 4.800 euros en premios, que premiará aquellas imágenes que retraten los pueblos de Navarra como lugares deseables, atractivos, vivos y con futuro. El plazo para la presentación de las fotografías concluye el próximo 20 de febrero.