26 proyectos transfronterizos con participación navarra recibirán financiación europea

Cerca del 70% de los proyectos transfronterizos que distintos agentes navarros habían presentado a la segunda convocatoria del programa Interreg Poctefa 2021-2027 de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) han logrado financiación europea del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en concreto 6,98 millones repartidos entre 26 proyectos de cooperación transfronteriza. Estos son los primeros datos que la vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha avanzado hoy en la rueda de prensa tras conocerse la resolución provisional que la CTP ha comunicado a las entidades beneficiarias tras la decisión de resolución provisional aprobada, este pasado martes en Toulouse por su Comité de Programación.

Si a estos 26 de la segunda convocatoria de ayudas del programa Interreg Poctefa 2021-2027 se les suman los 35 proyectos que ya fueron aprobados en la primera convocatoria resuelta ahora hace dos años, con una financiación europea de 11 millones, el saldo para Navarra en este programa ha sido de un total de 61 proyectos que han sido o serán realidad gracias al trabajo en red. Y la financiación europea que recibe Navarra alcanzará los 17,98 millones de euros. Las temáticas de los nuevos proyectos aprobados varían desde el impulso a la transformación digital a la adaptación al cambio climático, pasando por el apoyo al empleo y la formación; la cohesión social y la salud o la potenciación del turismo, la cultura o el patrimonio en este espacio transfronterizo, además de la memoria histórica o la economía circular, entre otros.

En esta segunda convocatoria se han aprobado 26 proyectos con participación de agentes y entidades navarras, que suponen una captación de 6,98 millones de euros procedente de los fondos FEDER del programa Poctefa. Navarra ha tenido un importante nivel de participación y éxito ya que «del total de 111 solicitudes admitidas a evaluación, Navarra forma parte de 39 y, de ellas, más de dos tercios han logrado financiación», ha detallado el Director General de Acción Exterior, Sergio Pérez García.

En cuanto a los beneficiarios, el Gobierno de Navarra participa en cinco proyectos a través de distintos departamentos y en otros 10 mediante sociedades públicas. Asimismo, las universidades participan en otros cinco proyectos; el sector local también se ve beneficiado, concretamente, a través de cuatro entidades locales (son los ayuntamientos de Urzainki, Isaba, Pamplona/Iruña y la Junta General del Valle de Roncal); y, además, 10 agentes navarros son líderes o jefes de fila de los proyectos.

Entre los proyectos aprobados se encuentra Kirol'IN, proyecto que pretende intercambiar, diseñar y poner en marcha actividades y soluciones tecnológicas, que promuevan la inclusión social de los colectivos vulnerables a través de la actividad física y la práctica deportiva, gracias a la cooperación transfronteriza. Cuenta con un presupuesto de 1.431.061,62 euros y una ayuda total de 930.190,05 euros. Los socios navarros son Malerreka Common Zerbitzuak Microcooperativa, con sede en Doneztebe y Fundación Caja Navarra. ● Ayuda a socios navarros: 143.577,34 euros, otros socios: Réseau Sport 64 (jefe de fila), Pau Nousty Sports, Commune d' Arette, École Departementale de la deuxième chance des Pyrénées Atlantiques Y Association Pau Football Club (Nouvelle Aquitaine), Gaituzsport Fundazioa (Bizkaia), Be On Sports, S.L. y Real Unión Club Sad (Gipuzkoa).