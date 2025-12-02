Los proyectos Edabe y Lotu recibirán financiación de la convocatoria Poctefa

A. D. C. baztan-bidasoa. Martes, 2 de diciembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Un total de diez proyectos con participación navarra recibirán, en conjunto, 342.843 euros de financiación europea según se recoge en la resolución provisional de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), integrada por Navarra, Euskadi, Aragón, Catalunya, Nueva Aquitania, Occitania y Andorra, sobre la primera convocatoria de microproyectos Poctefa. En el primer acto de la presidencia navarra de este organismo transfronterizo, Pamplona / Iruña acogía el Comité de Programación de los Pequeños Proyectos Poctefa que aprobaba esta resolución provisional que incluye, en conjunto a 34 proyectos con una financiación global de 4 millones de euros, es decir, casi uno de cada tres tiene presencia navarra.

Esta nueva convocatoria busca una mayor accesibilidad de los fondos europeos para entidades y actores de todo el territorio. Navarra apueta por la cooperación transfronteriza y de hecho, el 90% de las candidaturas navarras han conseguido financiación en esta convocatoria. Los proyectos que pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones de Navarra llevarán a cabo versan sobre acciones de sensibilización; los retos de la gestión del agua en el Pirineo; valorización del producto artesanal; creaciones escénicas que combinan ecología y arte; transferencias de buenas prácticas en acción social; o experiencias inmersivas de estancias lingüísticas familiares, entre otros. Estos proyectos con participación navarra son: Edabe, Pryenaqua, Transeat, CORéCo, ESSkabi, Familigiroan, Transfmnas, Eco-systema, Lotu y Famil'ion. En cuanto a los proyectos, dos tienen que ver con la comarca.

Edabe

Por un lado, Edabe, un proyecto que que pretende crear un espacio común de conocimiento e innovación. Pretende estructurar un sector transfronterizo de bebidas vascas, como la sidra, fomentando la cohesión y aumentando la competitividad de los pequeños productores. Contribuirá a un crecimiento económico más inclusivo y resiliente que respete el entorno natural y cultural en la zona Poctefa. En el espacio transfronterizo vasco, la industria agroalimentaria es un sector esencial para el desarrollo económico del territorio. El patrimonio cultural, memorial y gastronómico local, que sustenta una rica actividad turística, se basa en ciertos productos emblemáticos. Cuenta con un presupuesto de 197.622,52 euros y una ayuda de 128.454,64 euros.

Los socios navarros son Biosasun y Eztibeltza Kooperatiba, esta última de Baztan. La ayuda a socios navarros asciende a 30.087,08 euros. Los otros socios son Commune d'Ascarat (jefe de fila) (Nouvelle Aquitaine), Leartiker (Bizkaia), Tequio (Nouvelle Aquitaine), Hartzi (Nouvelle Aquitaine).

Lotu

Y por otro Lotu, un proyecto que utiliza el movimiento como un motor de desarrollo económico, inclusión social e innovación cultural. Con una cooperación transfronteriza, crea un espacio escénico común donde el arte se convierte en un legado cultural vivo, sostenible y profundamente arraigado en el territorio.

LOTU propone soluciones innovadoras para fortalecer la cooperación transfronteriza entre el norte de España y el sur de Francia. Creando un espacio común de coproducción escénica, el proyecto fomenta el diálogo intercultural y el intercambio artístico. El presupuesto asciende a 199.290 euros y cuenta con una ayuda de 129.993,50 euros.

El socio navarro es LED Silhouette y la ayuda que recibirá asciende a 42.451,50 euros. El resto de socios son Eurale (jefe de fila) (Nouvelle Aquitaine), Hika Teatroa (Gipuzkoa).