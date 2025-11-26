Proyección de los cortometrajes finalistas del concurso 'Mujeres y pelota'

A. D. C. Malerreka. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

El cine de Doneztebe acoge este viernes 28 de noviembre a partir de las 18.00 horas la proyección de los cortometrajes finalistas del concurso titulado 'Mujeres y pelota', organizado por NAPIKE, acrónimo de Nafarroako Pilota Jokoen Kultura Elkartea, Asociación Cultural Navarra de Pelota Vasca. La entidad se creó en 2022 para «salvaguardar y fomentar los valores culturales, deportivos y educativos de la pelota vasca».

Este concurso nace tras constatar la escasa presencia de obras audiovisuales que reflejen la relación de las mujeres con este deporte tradicional. El objetivo, destacar la presencia de las mujeres en la pelota.