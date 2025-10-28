Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Baztan Bortziriak

Presentación del libro sobre el lesakarra Eladio Esparza hoy en Lesaka

A. D. C.

Bortziriak.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:06

Comenta

'El historiador beratarra Fernando Mikelarena Peña presenta 'Ideología identitaria de los vencedores. Eladio Esparza, Diario de Navarra y el navarrismo foralcatólico' esta tarde a las 18.00 horas en la biblioteca de Lesaka, en castellano y euskera.

El libro trata sobre el papel de Eladio Esparza (Lesaka 1888-1961). Fue un conocido periodista, escritor y político carlista y franquista.

