Presentación del libro 'Cuando brillan las manzanas' hoy en Bera

Hoy a las 18.30, se presenta en la biblioteca pública de Bera el libro 'Cuando brillan las manzanas', de Rosa Díez-Urrestarazu. La cita, organizada por la Librería Igone será en castellano. La casa cuna de Fraisoro, en Gipuzkoa, es un lugar oculto a los ojos de una sociedad puritana, dominada por el nacionalcatolicismo. Allí recalan madres solteras y bebés abandonados.