Mientras dure la obra la calle Altzate permanecerá cerrada al tráfico rodado.

Baztan Bortziriak

Las obras de la travesía Eztegara-Altzate comenzarán a principos de septiembre

Los trabajos se desarrollarán en dos fases separadas para reducir al máximo posible las afecciones

A. URBIETA

bera.

Martes, 19 de agosto 2025, 20:58

El Ayuntamiento de Bera ha comunicado que hace unos días se realizó una reunión informativa con los comerciantes de Altzate para explicar los detalles del desarrollo de las obras que se iniciarán a partir de octubre y que se prolongarán durante 12 meses. Aunque inicialmente se pensó en comenzar las obras a finales de agosto, finalmente los primeros pasos se darán a finales de septiembre por razones de planificación de la empresa adjudicataria, Sasoi.

Durante las próximas semanas el Ayuntamiento, junto con Sasoi, trabajará en definir los últimos detalles de la planificación de la obra y está previsto realizar una reunión informativa pública en la primera quincena de septiembre para informar con detalle a toda la población de las fases del desarrollo de las obras y las afecciones que ello provocará al tráfico de vehículos y peatonal. Desde el Consistorio subrayan que se informará oportunamente de la convocatoria de esa reunión informativa.

«En este momento podemos confirmar que la obra se desarrollará en dos fases separadas para reducir al máximo posible las afecciones. En la primera fase se actuará entre el puente de Mukixu y el cruce de Iparralde karrika-BBVA, estando prevista una duración de unos seis meses para completar esta fase. En la segunda fase se actuará desde el BBVA hasta la calle Itzea y plaza de Altzate, previendo una duración de unos 5 meses para esta fase», han explicado. «El último mes de la obra se dedicará a realizar las tareas finales de acabado, colocación de señales, retirada de cables aéreos y conexiones eléctricas con las viviendas, reposición de cajas anti-termitas, semaforización, colocación de mobiliario, etc».

Está previsto realizar una reunión informativa en la primera quincena de septiembre para dar todos los detalles a los vecinos

Mientras dure la obra la calle Altzate permanecerá cerrada al tráfico rodado, pero se asegurarán los recorridos peatonales. Se trabajarán diferentes alternativas para los vehículos y se dará cuenta de las mismas en las reuniones informativas.

Te puede interesar

