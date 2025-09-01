Nueva txapela para Infernuko Gasna

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

La quesería Kortaria, de Lekaroz, y su Infernuko Gasna se han llevado una txapela más para su vitrina al imponerse nuevamente en el campeonato de queso celebrado este domingo en el marco del Artzain Eguna de Uharte Arakil. Con 21 quesos participantes, el segundo fue Loperena, de Egozkue, y tercero, Albi gazta, de Arruazu. Se trata de una plaza muy productiva para la quesería de Lekaroz, ya que este triunfo se suma a los logrados ya en 2018, 2019, 2022, 2023 y 2024. Tras una reñida puja Jamones Romero se llevó la codiciada pieza en 4.950 euros 100 más que la pasada edición.