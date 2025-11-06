'Ninonino Eguna' enseñará mañana a los vecinos cómo actuar ante una emergencia

A. D. C. baztan. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:36 Comenta Compartir

El título de la jornada no podía ser más descriptivo: 'Ninonino Eguna'. El sonido de una ambulancia hecho onomatopeya sirve para denominar el día especial que se celebrará mañana sábado en Elizondo. Una jornada que inclucye talleres, demostraciones y actividades para reforzar la colaboración y para mostrar a los vecinos cómo deben actuar ante distintas emergencias.

Los Bomberos de Oronoz-Mugairi, los profesionales de la salud de la zona y el Ayuntamiento de Baztan, unen sus fuerzas en torno a la jornada.

Se trata de una celebración participativa que busca estrechar la relación con la ciudadanía y fomentar la colaboración mutua en situaciones de riesgo.

El objetivo principal del evento es «que los vecinos puedan transmitir sus inquietudes y aprender cómo actuar ante posibles emergencias o situaciones de riesgo», todo ello a través de un amplio programa de actividades.

Cabe destacar que el Alumnado del Ciclo Superior de Administración y Finanzas de FP del CIP Elizondo ha colaborado en la difusión del evento y en tareas organizativas. En cuanto a la jornada, se desarrollará durante toda la mañana.

Programa

El programa comenzará a las 09.30 horas, cuando comenzarán los distintos tallleres en la casa de cultura Arizkunenea de Elizondo. Desde esa hora y hasta las 11.30 horas, se ofrecerán cuatro talleres para adultos, de 30 minutos de duración, que se repetirán en sesiones consecutivas. Los interesados podrán realizar los cuatro.

El primero de ellos estará dedicado a enseñar realizar la técnica de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA); el segundo, a la importancia de cerrar las puertas en un incendio para que las llamas no se propaguen; el tercero abordará la solidaridad vecinal ante emergencias; y el cuarto enseñará el protocolo a seguir en caso de perderse en el monte.

A partir de las 12.00 horas en la Plaza de los Fueros tendrán lugar las demostraciones. La primera, sobre rescate en accidentes de tráfico (descarcelación), en colaboración con el personal sanitario; después, una muestra del trabajo en incendio de viviendas: se mostrará cómo se ataca el fuego y se rescata de la fachada y después, un taller sobre extintores. A las 13.30 horas tendrá lugar una ginkana infantil sobre bomberos y temas de salud para aplicar lo aprendido. Además, durante estas dos horas habrá puntos de información tanto para niños como para adultos. También están anunciados paseos en zodiac por el río. La organización ha habilitado un enlace con más información sobre la jornada y para participar en los talleres hay que apuntarse previamente.