Nieve en Baztan-Bidasoa

La nieve sorprendía ayer en la comarca, llegando a caer a primera hora de la mañana hasta en Doneztebe, a tan solo 121 metros sobre el nivel del mar. En localidades como Saldias, se registraron hasta 20 centímetros de nieve, lo que dificultó la circulación a primera hora. En el Puerto de Artesiaga fue obligatorio el uso de cadenas del PK 10 al 23. Hoy la cota de nieve va ascendiendo a partir del mediodía, hasta los 1.700 metros. El estado actualizado de las carreteras de la Comunidad Foral puede consultarse en la web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el 848 423 500.