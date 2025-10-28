Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Baztan Bortziriak

Navarra ha registrado un total de 40 incendios de chimenea en 2025

A. D. C.

baztan-bidasoa.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:06

El Servicio de Bomberos / Nafarroako Suhiltzaileak ha atendido hasta la fecha un total de 40 incendios de chimenea desde principios de este año. Un tipo de siniestro que se puede prevenir, en gran medida, con un mantenimiento adecuado y recurriendo a personas profesionales para la construcción y reforma de la misma.

Desde enero hasta octubre de 2025, se han producido 40 intervenciones motivadas por incendios de chimenea. Los meses con mayor número de incidencias relacionadas han sido marzo, con 16; enero, con 8 y febrero, con 6. En cuanto a las zonas geográficas, el mayor número de salidas por incendio de chimeneas se han registrado en los parques de Cordovilla (9) y Altsasu (8).

Por su parte, en todo el año 2024 fueron 55 las asistencias por este motivo. Los meses de mayor incidencia fueron marzo (11 incidentes), diciembre (10), febrero (8) y enero (7) y, por su parte, los parques que atendieron un mayor número de incidentes de este tipo fueron el de Alsasua (12), Cordovilla (9) y Oronoz (8).

Para evitar incidentes, el Servicio de Bomberos recuerda la importancia de contratar a profesionales para la construcción o reforma de las chimeneas y realizar los mantenimientos periódicos.

