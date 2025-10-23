Nace Xardango, unión de productores agroalimentarios

A. D. C. malerreka. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Tras un proceso de dos años, los productores agroalimentarios de Bertizarana, Bor-tziriak y Malerreka han presentado Xardango, una asociación a la que invitan a otros productores para trabajar en común.

«El primer sector está en una situación difícil, también en nuestra zona. Somos pocos los que trabajamos en este sector», explicaban en Doneztebe, acompañados de alcaldes y concejales.

Forman parte de Xardango Ainhoa Goñi (quesería Agorleku de Lesaka), Xiker Salaberria (miel Beraska de Bera), Joseba Sarratea (ganadero y fruticultor de Doneztebe), Arkaitz Vicente (quesero Lizun de Sunbilla), Maite Urroz (Kibbi Sat, kiwi y manzana de Donamaria), Maialen Txantre (Bera y Zugarramurdi, verdura de temporada) y Haizea Belarra (miel Erlanki de Bera).

«Un xardango es un palo o vara que sujeta algo que pesa mucho o que corre el riesgo de romperse. La asociación Xardango también quiere desempeñar ese papel en nuestra comarca, mantener nuestro primer sector para que en el futuro adquiera mucha fuerza y peso», explican.

Durante las próximas semanas venderán cestas con sus productos. Estarán el domingo en el Lurraren Eguna, el 14 de noviembre en las ferias de Doneztebe y el 20 de noviembre en las de Lesaka.

También venderán en Navidad. Xardango ve cómo en los últimos años se están dando pasos a favor de la producción y el consumo local, pero todavía quedan muchas cosas por hacer. Cuentan con diez objetivos principales: promover un modelo sostenible de agricultura y ganadería, razas y variedades autóctonas y productos regionales; unir a agricultores, ganaderos y transformadores para poner en valor; organización colectiva de la comercialización; suministro de comedores colectivos (comedores escolares y residencias); promoción de nuevas instalaciones; organización de nuevas ferias y potenciación de las existentes; organización de formaciones y generar conciencia.