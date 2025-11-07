Mugerri Bera coloca placas de acero corten con los nombres de los caseríos

A. D. C. Bortziriak. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

La asociación cultural Mugerri Bera, dedicada a la recuperación y puesta en valor del patrimonio local, ha puesto continúa con su proyecto para recuperar los nombres de las casas de Bera y este año se centra en los caseríos de la localidad Bera. Con esta iniciativa buscan preservar la memoria histórica del municipio y dar visibilidad a una parte esencial de su identidad cultural.

Como en años anteriores, las nuevas placas de acero corten se colocan de forma gratuita en aquellas casas cuyos propietarios hayan dado su consentimiento. Además, se han creado paneles informativos en nueve barrios: Alkaiaga, Dornaku, Eltzaurdia, Garaitarreta, Kaule, Suspela, Suspelttiki, Zalain Zoko y Zia.

El proyecto se ha desarrollado a partir del trabajo de recopilación realizado por Pello Iratzoki Errandonea, y las denominaciones utilizadas han sido aprobadas por Euskaltzaindia, garantizando su correcta redacción en euskera. En cada casa se colocará una placa en acero cortén de 35 x 6,5 cm. La colocación de esta será gratuita para el propietario, pero deberá autorizarla expresamente. En las casas que han tenido más de un nombre, se darán a conocer ambos, proponiéndose colocar los dos. En cualquier caso, serán los propietarios quienes decidan qué nombre poner, siempre según la forma reglada. El año pasado se colocaron rótulos en 160 casas del pueblo, y este año se han colocado otras tantas en los caseríos.

Esta acción ha sido subvencionada por el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra, dentro del programa Sustraiak, y también cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Bera.

Antiguamente era habitual el uso de los nombres de las casas y a los propietarios se les llamaba con frecuencia por el nombre de la casa a la que pertenecían. Mugerri pretende revivir esa tradición y reforzar el vínculo entre los vecinos y su entorno, y ya de paso, recuperar la memoria de las casas.