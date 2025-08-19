Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Baztan Bortziriak

2,4 millones de euros para mejorar la seguridad de la vía

Martes, 19 de agosto 2025, 20:59

El Departamento de Cohesión Territorial y el Ayuntamiento de Bera firmaron el pasado mes de abril un convenio de colaboración para llevar a cabo las obras de reurbanización de la travesía de Bera en el tramo Eztegara-Altzate. Con una inversión total de 2.371.810 euros (IVA incluido), este proyecto responde a la necesidad de dotar a la travesía de una infraestructura renovada, más accesible y segura, con una calzada en óptimas condiciones, aceras adaptadas y la mejora de las redes de servicios y alumbrado, lo que permitirá mejorar la accesibilidad y seguridad del tránsito en la zona.

El texto fue ratificado por el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite; y por el alcalde de Bera, Aitor Elexpuru; en un acto en el que también estuvo presente el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez.

El consejero Chivite destacó que esta actuación se enmarca en el compromiso del Gobierno de Navarra con la mejora de las travesías urbanas. «Con este convenio damos respuesta a una demanda del Ayuntamiento de Bera, renovando un tramo esencial para la movilidad local y reforzando la seguridad y comodidad tanto para conductores como para peatones. Se trata de una «mejora clave para la localidad en términos de seguridad y de calidad urbana que se produce gracias a la colaboración entre las distintas administraciones».

El Departamento de Cohesión Territorial, con cargo al presupuesto de 2026, aportará 596.812 euros a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, y 600.000 euros a través de una subvención del Plan de Infraestructuras Locales (PIL) de la Dirección General de Administración Local y Despoblación; y el Ayuntamiento de Bera aportará los 1.174.998 euros restantes.

