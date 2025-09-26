El mejor ganado vacuno pirenaico a concurso este fin de semana en Elizondo

A. D. C. baztan. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

Los mejores ejemplares de ganado selecto de vacuno pirenaico se pueden ver en Elizondo durante todo el fin de semana. El Ayuntamiento de Baztan, junto con Aspina-Conaspi ha organizado la XXXVI edición de este Concurso Subasta Nacional y Elizondo es la cita para ganaderos provenientes de Navarra, Bizkaia y Gipuzkoa, además de para muchos aficionados al ganado.

La plaza del mercado de Elizondo es desde hoy el punto de reunión de cientos de personas que serán testigo del trabajo desarrollado por Aspina-Conaspi para asegurar la supervivencia de esta raza que estuvo en peligro de extinción.

En cuanto al programa, el ganado llegaba ayer por la tarde a Elizondo. Hoy de 09.00 a 14.00 horas tendrán lugar las rondas calificadoras de ganado y entre las 10.00 y las 14.00 horas se desarrollará la Feria de artesanía y agroalimentaria de Baztan, que continuará por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas. Desde las 17.30 hasta las 20.00 horas tendrá lugar la exhibición y calificación comentada de ganado.

Mañana domingo desde las 09.00 hasta las 12.00 horas será la exhibición de ganado. Denuevo, de 10.00 a 14.00 horas se desarrollará la Feria de artesanía y agroalimentaria. A partir de las 11.30, se podrá degustar una 'Ternera de Navarra 100% autóctona'. La subasta de ganado comenzará a las 12.30 horas y a las 13.00 horas será la entrega de premios y troferos.

El ganado a concursar se agrupa en 13 secciones. En hembras, novillas de 8 a 12 meses, novillas de 12 a 18 meses, novillas de 18 a 24 meses, hembras de 2 a 3 años y vacas de 3 a 4 años, de 4 a 6 años, de 6 a 8 años, de 8 a 12 años y vacas mayores de 12 años. En machos, hasta 12 meses, de 12 a 24 meses, toros de 2 a 4 años y machos mayroes de cuatro años.

Cada una de estas secciones tendrá un primer premio de 90 euros y trofero, un segundo premio de 70 euros y trofeo, un tercer premio de 50 euros y trofeo, y trofeos para el 4º y 5º premio. En las secciones 5, 6, 7, 8 y 9 se premiará con 80 euros y trofeo a la hembra que tenga 'Mejor Reproductivo'.

Habrá premios especiales de 90 euros y trofeo a la mejor cabeza, al mejor macho procedente de I.A. (Inseminación Artificial), a la mejor hembra procedente de I. A., al macho con mejores índices genéticos, a la hembra con mejores índices genéticos, premio a la utilización de I.A (Navarra) y premio a la fertilidad de explotación (Navarra) y además, al mejor macho y a la mejor hembra de Baztan y premios especiales de 'Ternera de Navarra'.