Baztan Bortziriak

María Maldonado pinta Baztan

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:33

Comenta

El concurso de pintura rápida al aire libre José Mari Apezetxea y Ana Mari Marín, organizado por el Casino de Elizondo, congregó el pasado domingo a 30 artistas en la localidad baztandarra de Amaiur, elegida este año como tema. La irunesa María Maldonando se hizo con el primer premio de 300 euros, mientras que el segundo premio fue ex aequo para Xabier Arribas, también de Irun, y Manolo Sanz, de Bera. El premio local fue para Mila Esteban, vecina de Elizondo. La jornada finalizó con una comida de hermandad en la que tomaron parte 56 personas. No faltó la fotografía de los premiados junto con miembros de la organización del certamen. El Casino no se queda con los cuadros premiados, que siguen siendo propiedad de los autores.

