En marcha la XII edición de la Semana del Pintxo de Dantxarinea

Hasta el día 9 se podrán degustar las creaciones, y habrá premio para las personas que voten por su pintxo preferido

A. D. C.

dantxarinea.

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

Durante estos días se celebra la Semana del Pintxo de Dantxarinea. La celebración especial se llevará a cabo hasta el próximo domingo 9 de noviembre. Durante todas esta semana, los restaurantes de las Ventas de Dantxarinea ofrecen un pintxo elaborado especialmente para esta cita. Como novedad, este año los cocineros deberán utilizar obligatoriamente dos productos: Caza y Castaña.

Ventas participantes

En cuanto a las Ventas participantes en esta edición 2025 y las elaboraciones que proponen, Venta Biok – Drunken Duck (C.C.Axular) ofrece 'Ravioli de ciervo con salsa de Martini y Castañas Garrapiñadas'; Biok – Snack (Ed. Otxondo) propone 'Lingote de crujiente de corzo y castañas con su salsa' y Biok – Los Rotos (Ed. Lapitxuri), 'Canelón de Jabali con bechamel de castañas'.

Además, Zaporeak ha creado un 'Mini perrito caliente de venado'; Venta Peio un 'Risoto de hongo y paloma con crema de castaña' y Venta Peio – Landibar, un 'Canutillo relleno de brandada de jabalí con crema de castaña'. En Venta Pantxo ofrecen una 'Mini-Burguer de paloma en salsa con castaña'.

Entre todos los establecimientos participantes un jurado formado por cocineros de renombre de los dos lados de la muga escogerán al pintxo ganador el día 9.

Sorteo

También se sorteará un cheque de 200 euros entre todas aquellas personas que participen en la elección del mejor pintxo de Dantxarinea, a consumir en una de las ventas asociadas.

Para participar, bastará con votar por el pintxo que más te haya gustado. La votación se realiza a través de un código QR que se puede encontrar junto al pintxo participante en las propias ventas.

