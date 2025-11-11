Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Componentes de Manttale. MANTTALE

Manttale, cuarto en el Campeonato de Navarra de Carreras de Montaña

Beñat Albisu fue ganador de la prueba de 23 kilómetros

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:31

Manttale Mendi Lasterketa Taldea de Bera se clasificó cuarto en el Campeonato de Navarra de Carreras de Montaña disputado el pasado sábado en Arroniz.

Sobre una distancia de 23 kilómetros, el ganador fue el corredor de Manttale Beñat Albisu. En el campeonato navarro, A4xKm Beste Iruña se impuso en la categoría masculina, por delante de Hiru Herri y Aezkoa Kirol Elkartea, e Hiru Herri en la femenina. Manttale fue cuarto con un equipo formado por Beñat Albisu, Ibon Erdozain (26º), Julen Errandonea (30º), Anjeltxo Aranibar (57º) y Oihan Pikabea (59). En la carrera de 10 kilómetros participaron Mikel Elzaurdia (4º), Haitz Telletxea (12º), Juanra Pikabea (23º), Patxi Pikabea (36º) y Mikel Aldazabal (54º). Al término de la prueba se entregaron los premios de la Copa Navarra, en la que Ainhoa Etxegarai ha sido primera en promesa y absoluta, y Oihan Pikabea segundo en promesas.

Manttale se fundó en 2005 para agrupar a corredores de montaña de la comarca. No solo participa en carreras como equipo, sino que durante estos años también ha creados una escuela de atletismo y ha organizado diversas carreras y actividades deportivas.

