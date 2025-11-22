Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pelotaris disputan un partido de paxaka.

Baztan Bortziriak

Mañana se disputan las semifinales de paxaka en Irurita

El frontón Aranabia acogerá los dos partidos a partir de las 16.30 horas

A. D. C.

baztan.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:07

Comenta

Mañana domingo, a partir de las 16.30h., se disputarán las semifinales del campeonato de Paxaka en el frontón Aranabia de Irurita. El partido enfrentará a los equipos según la clasificación que obtuvieron la semana pasada. Vista la igualdad que hubo en cada partido, se esperan unos partidos duros. El primer partido lo disputarán Erratzu e Irurita, a las 16.30 horas. Después, jugarán Oitz y Doneztebe. Así que la final la jugará un equipo de Baztan y otro de Malerreka.

Finalmente son cuatro y no tres, los equipos participantes. El pasado domingo se disputó la liguilla de paxaka en formato todos contra todos.

Finalmente, los partidos fueron a cinco juegos. Oitz venció 5-2 a Irurita; Erratzu ganó 5-2 a Doneztebe; Irurita venció 5-0 a Erratzu; Doneztebe ganó 5-4 a Irurita; Erratzu venció 5-4 a Oitz y Oitz ganó 5-2 a Doneztebe.

Encabeza la clasificación Oitz, seguida por Erratzu, Irurita y Doneztebe. Juegan por Irurita Xabi Barberena, Mikel Sagaseta y Mikel Mindegia; por Erratzu, Gorka Urtasun, Manu Irigoien y Kaiet Itoiz; por Doneztebe Jon Apeztegia, Mikel Telletxea y Ugutz Zelaieta y por Oitz, Ioritz Zelaieta, Iker Bereau y Ion Oiarzabal.

