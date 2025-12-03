Malkorra, uno de los cinco 'Soletes de Navidad' de la Guía Repsol en Navarra

Una nueva lista, elaborada por la prestigiosa Guía Repsol, distingue «aquellos lugares que ofrecen una propuesta gastronómica de calidad en un ambiente agradable, incluyendo vinotecas, restaurantes y cafeterías». Así surgen los 'Soletes de Navidad', en los que se incluye un recorrido por varios locales navarros recomendados para estas fechas de celebraciones entre amigos y familiares.

En la Comunidad Foral, se han otorgado 5 'Soletes de Navidad' a bares, restaurantes y establecimientos navarros y uno de ellos está en Elizondo. Se trata de la pastelería Malkorra.

Con estos nuevos reconocimientos, la Comunidad foral suma un total de 95 soletes

La Guía Repsol ha presentado su lista de 'Soletes de Navidad', que incluye a más de 300 locales entre restaurantes, bares, cafeterías y vinotecas de toda España y que, por primera vez distingue, a 26 conventos por su elaboración artesanal de los tradicionales dulces navideños.

Con la entrega de Soletes a estos 312 nuevos locales, son ya más de 5.000 los establecimientos informales, sencillos y de calidad que lucen la pegatina amarilla con la que la guía gastronómica premia, en este caso por Navidad, a restaurantes confortables en los que reunirse con colegas, familia o compañeros, a bares con ambiente especial en los días clave y a hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños, de los cuales 5 están ubicados en Navarra. Con esta decimotercera edición ya son más de 5.000 los establecimientos distinguidos con la pegatina amarilla: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir.

En Navarra, además de Malkorra de Elizondo, acaban de ser reconocidos la 'Posada de Alcoz-Alkotz', en Ultzama; 'Parranda', en Estella y 'Donézar' y 'Donézar-Íñigo Arista', en Pamplona.