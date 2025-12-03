Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Urrakin egiña, chocolate con avellanas, de Malkorra. A.D.C.

Baztan Bortziriak

Malkorra, uno de los cinco 'Soletes de Navidad' de la Guía Repsol en Navarra

Distingue lugares que ofrecen una propuesta gastronómica de calidad en un ambiente agradable

A. D. C.

baztan.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:29

Comenta

Una nueva lista, elaborada por la prestigiosa Guía Repsol, distingue «aquellos lugares que ofrecen una propuesta gastronómica de calidad en un ambiente agradable, incluyendo vinotecas, restaurantes y cafeterías». Así surgen los 'Soletes de Navidad', en los que se incluye un recorrido por varios locales navarros recomendados para estas fechas de celebraciones entre amigos y familiares.

En la Comunidad Foral, se han otorgado 5 'Soletes de Navidad' a bares, restaurantes y establecimientos navarros y uno de ellos está en Elizondo. Se trata de la pastelería Malkorra.

Con estos nuevos reconocimientos, la Comunidad foral suma un total de 95 soletes

La Guía Repsol ha presentado su lista de 'Soletes de Navidad', que incluye a más de 300 locales entre restaurantes, bares, cafeterías y vinotecas de toda España y que, por primera vez distingue, a 26 conventos por su elaboración artesanal de los tradicionales dulces navideños.

Con la entrega de Soletes a estos 312 nuevos locales, son ya más de 5.000 los establecimientos informales, sencillos y de calidad que lucen la pegatina amarilla con la que la guía gastronómica premia, en este caso por Navidad, a restaurantes confortables en los que reunirse con colegas, familia o compañeros, a bares con ambiente especial en los días clave y a hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños, de los cuales 5 están ubicados en Navarra. Con esta decimotercera edición ya son más de 5.000 los establecimientos distinguidos con la pegatina amarilla: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir.

En Navarra, además de Malkorra de Elizondo, acaban de ser reconocidos la 'Posada de Alcoz-Alkotz', en Ultzama; 'Parranda', en Estella y 'Donézar' y 'Donézar-Íñigo Arista', en Pamplona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  4. 4

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  6. 6 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  7. 7

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  8. 8 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  9. 9

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  10. 10 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Malkorra, uno de los cinco 'Soletes de Navidad' de la Guía Repsol en Navarra

Malkorra, uno de los cinco &#039;Soletes de Navidad&#039; de la Guía Repsol en Navarra