El lunes día 18 se realizará un nuevo corte de tráfico en la N-121-A

El próximo lunes día 18 está previsto un corte de tráfico en la carretera N-121-A, entre los puntos kilométricos 35 a 27 en sentido Irun-Pamplona de 8.00 a 13 horas, para continuar con las obras de duplicación del túnel de Belate. El tráfico se desviará por la carretera local NA-1210 (Puerto de Belate). Por su parte, el tráfico en el sentido Pamplona-Irun se mantendrá sin afecciones por la N-121-A. El motivo del corte es el traslado de sismógrafos para el control del túnel.