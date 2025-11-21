Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Baztan Bortziriak

Lesaka y Etxalar, entre las localidades que celebran hoy Santa Cecilia

A. D. C.

Bortziriak.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, los grupos de música de Lesaka realizarán pasacalles durante la mañana de hoy sábado. La Banda de Música comenzará a las 10.00 horas, mientras que los txistularis saldrán a partir de las 10.45 horas, los trikitilaris a partir de las 11.30 horas y el Coro y Soinularis a partir de las 12.15 horas.

El miércoles por la tarde los alumnos de la Escuela de Música de Lesaka ofrecieron su concierto.

Etxalar

También durante la jornada de hoy, Santa Cecilia, patrona de los músicos, se escucharán las melodías en Etxalar. La asociación cultural Altxata quiere dar continuidad a la iniciativa del año pasado así que hoy durante toda la jornada se podrán escuchar melodías creadas, interpretadas o relacionadas con Etxalar desde el balcón de la Herriko Etxea.

