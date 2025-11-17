Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exhibición de herri kirolak, en la Plaza Zaharra este jueves. A.D.C.

Baztan Bortziriak

Lesaka celebra este jueves sus Ferias de otoño

El 30 de noviembre los vecinos votarán sobre si cambiar o no el día de celebración al viernes

A. D. C.

bortziriak.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

Tal vez las de este año sean las últimas Ferias de Lesaka que se celebran en jueves. La decisión sobre cambiarlas o no al viernes, la tomarán los vecinos el 30 de noviembre, en una votación que se desarrollará a lo largo de la jornada. Ese será probablemente uno de los temas sobre los que hablen los vecinos este jueves y también, mañana miércoles, día en que tendrán lugar algunos actos.

Para el miércoles, el Ayuntamiento de Lesaka ha organizado una kalejira a cargo de Lesakako Trikitixa Taldea por las calles de la localidad a partir de las 18.00 horas. A esa misma hora, comenzará el concurso de ajoarriero en Beheko Plaza, organizado por la sociedad Beti-Gazte.

El jueves se celebrarán unas Ferias un tanto atípicas por la ausencia de ganado a causa de la prohibición como medida de lucha contra la enfermedad Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), que afecta al vacuno. Antes de la prohibición, los ganaderos de Bortziriak habían anunciado que no llevarían sus animales a la Feria como medida de presión para que se celebren en viernes, día que les facilitaría el trabajo de desplazar a los animales, ya que la mayoría tienen además otros trabajos.

El jueves las calles se llenarán de puestos ambulantes que ofrecerán infinidad de productos.

Además, a partir de las 11.00 horas, en la Plaza Zaharra habrá exhibición de herri kirolak y a continuación, en ese mismo lugar, se podrán escuchar bertsos a cargo de Xabat Illarregi Marzol y Miren Artetxe Sarasola.

Para la tarde, a partir de las 18.00 horas, se ha organizado un festival de pelota en el frontón municipal que enfrentará a Sagardui-Iratzoki contra Martinez I-Martinez II en parejas femenino, y a continuación Prado-Merino II contra Elizalde-Arbizu, en la III Final Open.

Para terminar el día habrá verbena en Plaza Zaharra con Imanol Intxausti e Iñaki Larrañaga y en la Alhóndiga actuará el grupo de canto del Beti-Gazte a partir de las 19.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  4. 4 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  5. 5 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  6. 6 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  7. 7 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  8. 8

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  9. 9 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  10. 10

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lesaka celebra este jueves sus Ferias de otoño

Lesaka celebra este jueves sus Ferias de otoño