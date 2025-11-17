Lesaka celebra este jueves sus Ferias de otoño

A. D. C. bortziriak. Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:04 Comenta Compartir

Tal vez las de este año sean las últimas Ferias de Lesaka que se celebran en jueves. La decisión sobre cambiarlas o no al viernes, la tomarán los vecinos el 30 de noviembre, en una votación que se desarrollará a lo largo de la jornada. Ese será probablemente uno de los temas sobre los que hablen los vecinos este jueves y también, mañana miércoles, día en que tendrán lugar algunos actos.

Para el miércoles, el Ayuntamiento de Lesaka ha organizado una kalejira a cargo de Lesakako Trikitixa Taldea por las calles de la localidad a partir de las 18.00 horas. A esa misma hora, comenzará el concurso de ajoarriero en Beheko Plaza, organizado por la sociedad Beti-Gazte.

El jueves se celebrarán unas Ferias un tanto atípicas por la ausencia de ganado a causa de la prohibición como medida de lucha contra la enfermedad Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), que afecta al vacuno. Antes de la prohibición, los ganaderos de Bortziriak habían anunciado que no llevarían sus animales a la Feria como medida de presión para que se celebren en viernes, día que les facilitaría el trabajo de desplazar a los animales, ya que la mayoría tienen además otros trabajos.

El jueves las calles se llenarán de puestos ambulantes que ofrecerán infinidad de productos.

Además, a partir de las 11.00 horas, en la Plaza Zaharra habrá exhibición de herri kirolak y a continuación, en ese mismo lugar, se podrán escuchar bertsos a cargo de Xabat Illarregi Marzol y Miren Artetxe Sarasola.

Para la tarde, a partir de las 18.00 horas, se ha organizado un festival de pelota en el frontón municipal que enfrentará a Sagardui-Iratzoki contra Martinez I-Martinez II en parejas femenino, y a continuación Prado-Merino II contra Elizalde-Arbizu, en la III Final Open.

Para terminar el día habrá verbena en Plaza Zaharra con Imanol Intxausti e Iñaki Larrañaga y en la Alhóndiga actuará el grupo de canto del Beti-Gazte a partir de las 19.00 horas.