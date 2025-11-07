Lesaka alarga su vía ciclable y peatonal hasta Martxanpaita y lo dota de alumbrado

A. D. C. Bortziriak. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Lesaka avanza en sus políticas de movilidad, apostando por el peatón y la bicicleta con un nuevo tramo de vía ciclable y peatonal abierto esta misma semana y que une la calle Eltzeta con el barrio de Martxanpaita. El coste total de la obra ha ascendido a 213.352 euros

De esta forma, Lesaka cuenta con cuatro kilómetros y medio de camino que une la Vía Verde del Bidasoa con el barrio de Martxampainta, una vía ciclista y peatonal segura que discurre junto a la regata Biurrana y Onin.

Con la realización de esta obra han aprovechado también para llevar alumbrado público al barrio de Biurrana, ofreciendo un servicio básico que los vecinos venían demandando desde hace tiempo. Estos trabajos finalizarán el próximo año.

El coste total de la obra es de 213.352,26 euros, pero el Ayuntamiento de Lesaka ha obtenido una subvención de 165.826,46 euros del Gobierno de Navarra. El Ayuntamiento de Lesaka quiere agradecer a la empresa Arcelor Mittal la cesión de terrenos para la ejecución de este proyecto. El Ayuntamiento de Lesaka anima a los vecinos a realizar los desplazamientos de la localidad a pie o en bicicleta, utilizando el coche sólo cuando sea necesario.