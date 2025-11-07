Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Baztan Bortziriak

Lesaka alarga su vía ciclable y peatonal hasta Martxanpaita y lo dota de alumbrado

A. D. C.

Bortziriak.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

El Ayuntamiento de Lesaka avanza en sus políticas de movilidad, apostando por el peatón y la bicicleta con un nuevo tramo de vía ciclable y peatonal abierto esta misma semana y que une la calle Eltzeta con el barrio de Martxanpaita. El coste total de la obra ha ascendido a 213.352 euros

De esta forma, Lesaka cuenta con cuatro kilómetros y medio de camino que une la Vía Verde del Bidasoa con el barrio de Martxampainta, una vía ciclista y peatonal segura que discurre junto a la regata Biurrana y Onin.

Con la realización de esta obra han aprovechado también para llevar alumbrado público al barrio de Biurrana, ofreciendo un servicio básico que los vecinos venían demandando desde hace tiempo. Estos trabajos finalizarán el próximo año.

El coste total de la obra es de 213.352,26 euros, pero el Ayuntamiento de Lesaka ha obtenido una subvención de 165.826,46 euros del Gobierno de Navarra. El Ayuntamiento de Lesaka quiere agradecer a la empresa Arcelor Mittal la cesión de terrenos para la ejecución de este proyecto. El Ayuntamiento de Lesaka anima a los vecinos a realizar los desplazamientos de la localidad a pie o en bicicleta, utilizando el coche sólo cuando sea necesario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  10. 10 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lesaka alarga su vía ciclable y peatonal hasta Martxanpaita y lo dota de alumbrado