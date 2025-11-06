Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una de las sesiones previas celebradas en el campeonato. B. E.

Baztan Bortziriak

Leitza acoge mañana la 2ª semifinal del Campeonato de Bertsolaris de Navarra

La organización del campeonato ha decidido ampliar el aforo y cambiar la sesión de Herri Aretoa al polideportivo

A. D. C.

baztan-bidasoa.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:36

Comenta

Mañana sábado se disputa en Leitza la segunda semifinal del Campeonato de Bertsolaris de Navarra. La organización del campeonato ha decidido ampliar el aforo y cambiar la sesión de Herri Aretoa al polideportivo.

Seis bertsolaris cantarán en la cita de Leitza, dos de ellos de la comarca: Jabi Lezaun Landa (Iruñea), Julio Soto Ezkurdia (Iruñea), Kattin Madariaga Apaolaza (Arantza), Mikel Lasarte Cia (Barañain), Patxi Castillo Graziarena (Bera) y Sarai Robles Vitas (Barañain). La presentadora del programa será Iratxe Legarra Nuin.

La sesión tendrá lugar en el polideportivo a partir de las 17.30 horas. En un principio se iba a celebrar en Herri Aretoa, pero con el objetivo de dar respuesta a la alta demanda de entradas, la organización ha decidido analizar la situación y trasladar la cita al polideportivo. Las entradas para la sesión se pueden adquirir tanto en el portal web bertsosarrerak.eus como en taquilla a las 16.00 horas del mismo día.

El ganador de Leitza logrará directamente el pase a la final que se disputará el 29 de noviembre en Pamplona. El resto tendrá que esperar a que finalicen todas las semifinales para saber si se clasifican o no, en función de la puntuación.

De momento, Eneko Lazkoz Martínez (Etxarri Aranatz) es el único clasificado tras ganar en la primera semifinal celebrada el pasado sábado en Aoiz que tuvo la siguiente clasificación: Eneko Lazkoz Martínez (508,5 puntos), Saioa Alkaiza Guallar (496), la beratarra Ekhiñe Zapiain Arlegi (494), Eki Mateorena Zozaia (488,5), el beratarrra Julen Zelaieta Iriarte (458) y Endika Legarra Nuin (441). La última semifinal se celebrará en Tafalla el 16 de noviembre y se enfrentarán Amaia Elizagoien Varela (Oronoz), Ekain Alegre Gil. Joanes Illarregi Marzol, Josu Sanjurjo Alzuri (Lesaka), Xabat Illarregi Marzol y Xabier Maia Etxeberria (Elizondo).

