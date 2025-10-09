«El laxoa y la escuela de remonte son muy importantes»

Aritz Juanenea (Saldias 1993) recuerda la final en la que se proclamó campeón del Individual Eusko Label de remonte como un partido duro. El de ... Saldias superó a Endika Barrenetxea por 27-30, pero en el 9-15 estuvo a punto de tirar la toalla cuando sufrió un pinchazo en el bíceps femoral de la pierna derecha.

–Para siempre en el recuerdo ese partido tan agónico.

–Pues sí, la verdad es que fue muy emocionante, con momentos muy duros, pero supe gestionar esas emociones y saqué mi mejor juego. Muy contento, la verdad.

PELOTA«Yo soy de pelota, de frontón, empecé jugando a mano y Urrutia me animó a probar el remonte»GUANTE«Que los niños jueguen a laxoa es importante. Y la mecánica con el remonte es similar»

–El momento del tirón fue complicado.

–En el 14-7 me dio el tirón en el bíceps femoral, pensaba que la final se iba por el garete, pero el masajista me ató muy bien y luego tenía a mis amigos venga animarme. Supe sufrir, sentí mucho apoyo y pude terminar.

–La cabeza es muy importante en esos momentos...

–Creo que la cabeza es la que me ha dado la txapela. En el juego desde el principio estuve bien. La cabeza me hizo clic cuando fui consciente de la lesión, no pensé en tirar la toalla, pero sí que pasaron muchas cosas por la cabeza en ese momento. Yo diría que la clave fue el apoyo de mis amigos. Estaban justo al lado Aberri y Aritz Tajadura. Me dijeron que tranquilo, que estaban orgullosos y pensé, voy a por todas. Eso fue en el 22-20 y creo que los últimos diez tantos fueron los mejores que he jugado nunca.

–Hace dos años no pude ser...

–Aquella era mi primera final y estuve un poco desbordado. Estuve mucho con el móvil, pendiente de los mensajes de familiares, amigos... Yo creo que eso solo te mete presión. Así que esta vez, la semana anterior dejé aparte el móvil, avisé que no iba a mirar. El día del partido no miré ni a las gradas, para mí fue la clave. Tenía como 250 wasaps sin contestar. El domingo ya los leí todos y les pedí perdón.

–Debutaste con 20 años.

–En 2013, pero cuatro meses después de debutar falleció mi padre. Me afectó mucho y decidí parar. Lo dejé dos años y pico... Me dejaron volver en 2017, en 2018 jugué la final de parejas con Uterga, que perdimos; en 2023 la primera individual. La tercera final ha sido la vencida.

–¿Y cómo entró el remonte en tu vida?

–La verdad es que a mí me ha gustado siempre la pelota, el frontón. En aficionados a pelota a mano estuve entrenando con las dos empresas grandes, pero ya me dijeron que no iban a contarconmigo. Mi sueño siempre fue debutar. Miguel Mari Urrutia, el remontista de Saldias, de mi pueblo, se iba a ir a México y antes de irse me animó. Estuve un par de veces con él en el Euskal de Huarte, vio que jugaba bien. Él fue quien llamó a los de Galarreta para que se pusieran en contacto conmigo, para empezar a entrenar. En 9 meses debuté. Se ve que la pelota es lo mío.

–Era cuestión de dar con qué. Si hubieras nacido en otro lado, serías tenista...

–La verdad es que a tenis también juego de vez en cuando. Me veo siempre en frontón. Y la gran txapela quiere decir que estoy jugando bien.

–¿Has hablado con Urrutia?

–Sí, me escribió el domingo para felicitarme. Tengo claro que si estoy en el remonte es por él.

–¿Está jugando?

–Sí, a pala, en Euskal Etxeak, tienen un Club. Viene todos los años y solemos quedar.

–¿Empezaste en la escuela de pelota de Doneztebe?

–Con Patxi Ordoki. Empezamos en Baztan, pero luego se hizo la del Erreka, cuando yo tenía unos 12 años.

–¿Qué pasa en Malerreka con el remonte?

–No sé, la verdad es que son muchos años de buenos remontista. Llegué a jugar con Lizaso, con Koteto, hasta le conseguí ganar un partido en parejas. Es que son un montón, Etxeberria los dos hermanos, Iribarren, Koteto Ezkurra, Lizaso, Lander Erkizia, Patxi Olazar, Uterga, Endika de Saldias, Los hermanos Urrutia también de Saldias, Jabalera, Josetxo Ezkurra, Eloy, Mitxeo... Espero que no se me olvide ninguno...

–Tiene que ver que haya escuela de remonte.

–Sin duda. Hay muy pocas escuelas, afortunadamente aquí hay una escuela de remonte y los chavales pueden jugar a partir de los 15 años. Se animan y más cuanto ha habido grandes figuras.

–¿Y crees que tiene que ver que se juegue a laxoa, a guante?

–Sí, porque con la cesta tienes que empezar cuando eres un poco más mayor, porque pesa. Pero aquí desde críos juegan a laxoa y el mecanismo es muy parecido. Si con 14 años vas al frontón, no has jugado nunca y pruebas, no haces buena, pero si has jugado a laxoa le cogen mucho más fácil. Es curioso verles, sobre todo a algunos, como a los hijos de Koteto Ezkurra. El abuelo también era un gran pelotari, a mano, laxoa...

–¿Trabajas?

–Se me ha acabado el contrato en Zalain, en Arcelor. Trabajé muchos años de panadero. Ahora voy a disfrutar de la baja de paternidad. Fui padre en diciembre del año pasado, pero no había cogido para preparar el campeonato. Ahora a disfrutar de mi hija Lexuri y de Amaia, mi mujer.

–Y el atta en el recuerdo.

–Siempre está en el recuerdo, como Naroa, de Zubieta, la pelotari, con la que siempre tuve una relación muy estrecha, Unai de Saldias y Ainara Mariezkurrena, mi segunda prima. Ellos siempre están conmigo.