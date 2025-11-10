Julio Soto logra el pase a la final del Campeonato de Bertsolaris de Navarra

A. D. C. Baztan-Bidasoa. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:36 Comenta Compartir

El polideportivo de Leitza acogió el sábado la segunda semifinal del Campeonato Navarro de Bertsolaris con el triunfo de Julio Soto, que de esta manera queda clasificado de forma directa para la final que se disputará en el Navarra Arena.

Desplazados desde el herri aretoa hasta el polideportivo, con más capacidad, la segunda semifinal del Campeonato de Bertsolaris de Navarra tuvo lugar el sábado en Leitza ante 350 espectadores.

Sobre el escenario seis bertsolaris: Julio Soto Ezkurdia, Patxi Castillo Graziarena, Mikel Lasarte Cia, Jabi Lezaun Landa, Sarai Robles Vitas y Kattin Madariaga Apaolaza. Presentando el programa, Iratxe Legarra.

Una vez finalizados los ejercicios puntuables, Julio Soto fue el que más puntos sumó y logró el pase directo a la final. Así quedó la clasificación: Julio Soto Ezkurdia (526.5), Sarai Robles Vitas (494.0), Mikel Lasarte Cia (454.5), Kattin Madariaga Apaolaza (451,5), Patxi Castillo Graciarena (422.5) y Jabi Lezaun Landa (418,0)

Con la disputa de dos semifinales, los ganadores de ambas citas han logrado el pase directo a la final. Se trata de Eneko Lazkoz y Julio Soto. El resto de bertsolaris tendrán que esperar a la semifinal del domingo que viene en Tafalla para saber si se clasifican o no. A falta de la sesión del domingo, así está la clasificación. Hay que tener en cuenta que el ganador de Tafalla también logrará el pase directo a la final.

Julio Soto Ezkurdia (526.5), Eneko Lazkoz Martinez (508.5), Saioa Alkaiza Guallar (496), Ekhiñe Zapiain Arlegi (494), Sarai Robles Vitas (494.0), Eki Mateorena Zozaia (488.5), Julen Zelaieta Iriarte (458.5), Mikel Lasarte Cia (454.5), Kattin Madariaga Apaolaza (451,5), Endika Legarra Nuin (441), Patxi Castillo Graciarena (422.5) y Jabi Lezaun Landa (418,0). El programa de Tafalla se celebrará el domingo, 16 de noviembre, y en él cantarán Amaia Elizagoien Varela, Ekain Alegre Gil, Joanes Illarregi Marzol, Josu Sanjurjo Altzuri, Xabat Illarregi Marzol y Xabi Maia Etxeberria.