Jugar y disfrutar en euskera este jueves y viernes en la Casa de Cultura de Bera

La exposición Euskaraz Jolasean estará abierta en Bera este jueves y viernes. La Casa de Cultura de la localidad acoge esta posibilidad de jugar y disfrutar en euskera de 16.30 a 19.00 h. organizada por Bortzirietako Euskara Mankomunitatea con la colaboración del ayuntamiento. Se puede asistir en un ambiente familiar y se podrán ver y probar los juegos y juguetes que allí se expongan. Resulta adecuada además para los agentes educativos. La exposición incluye alrededor de 100 juegos y juguetes de todo tipo: juegos simbólicos, cooperativos, juegos de reglas, juegos de lógica, juegos para los más pequeños, juegos de siempre y juegos para trabajar el lenguaje. Se pueden ver tanto las novedades del año como los juegos de siempre. Se contará con la presencia de educadores de la Fundación Dindaia.