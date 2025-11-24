Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Baztan Bortziriak

Jugar y disfrutar en euskera este jueves y viernes en la Casa de Cultura de Bera

A.D.C.

bortziriak.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

La exposición Euskaraz Jolasean estará abierta en Bera este jueves y viernes. La Casa de Cultura de la localidad acoge esta posibilidad de jugar y disfrutar en euskera de 16.30 a 19.00 h. organizada por Bortzirietako Euskara Mankomunitatea con la colaboración del ayuntamiento. Se puede asistir en un ambiente familiar y se podrán ver y probar los juegos y juguetes que allí se expongan. Resulta adecuada además para los agentes educativos. La exposición incluye alrededor de 100 juegos y juguetes de todo tipo: juegos simbólicos, cooperativos, juegos de reglas, juegos de lógica, juegos para los más pequeños, juegos de siempre y juegos para trabajar el lenguaje. Se pueden ver tanto las novedades del año como los juegos de siempre. Se contará con la presencia de educadores de la Fundación Dindaia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  3. 3 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  4. 4 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  5. 5

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  6. 6 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  7. 7 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  8. 8 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  9. 9

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  10. 10 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jugar y disfrutar en euskera este jueves y viernes en la Casa de Cultura de Bera