Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Baztan Bortziriak

Jornadas de huelga de lunes a miércoles en los centros de FP de la comarca

A. D. C.

baztan-bidasoa.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:21

Comenta

Los sindicatos Steilas, LAB, CCOO y ELA, mayoritarios en la enseñanza pública navarra, mantienen la huelga del profesorado de Formación Profesional prevista para los días 3, 4 y 5 de noviembre. Consideran que la oferta presentada por el Departamento de Educación es «insuficiente» y no responde a las principales demandas del colectivo.

En la comarca los paros afectarán al Instituto Toki Ona de Bera y a la Escuela Profesional de Elizondo. Precisamente, desde la Escuela Profesional de Elizondo han hecho público un comunicado en el que piden al consejero de Educación, Carlos Gimeno, que «respete la Formación Profesional».

Los días 3, 4 y 5 de noviembre, de lunes a miércoles, los sindicatos están llamados a realizar piquetes en los centros a las 8.00 horas. El resto de movilizaciones tendrán lugar en Pamplona. Entre las reivindicaciones que el Departamento no atiende están la reducción de ratios, la asignación de horas lectivas suficientes para disponer de una figura de referencia en la gestión de las prácticas en empresa del alumnado, y el refuerzo de los puestos de orientación. También exigen que Educación asuma la coordinación en la búsqueda de empresas colaboradoras, la estabilización de las plantillas y el fin de la discriminación que, afirman, sufren los docentes especialistas de sectores singulares y de Pedagogía Terapéutica

La Escuela Profesional de Elizondo ha difundido una nota en la que «pide respeto» a Gimeno. Le exigen que «deje de manipular datos y vender una realidad inexistente»: «El consejero Gimeno cree que hay ratios por cada profesor de Formación Profesional de 6-8 alumnos, pero en varios ciclos del centro de Elizondo trabajamos con 24 alumnos. No hay espacios ni recursos suficientes para atender al alumnado que se merecen». Advierten de la «reducción de horas para la gestión de la Formación Profesional Dual». «El curso pasado, los tutores de PT disponían de tres horas semanales por grupo. En este curso tienen una hora, mientras que el alumnado ha subido».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  4. 4

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  5. 5 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  6. 6 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  7. 7 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  8. 8 «No queremos nada regalado, solo buscar una vivienda de alquiler digna»
  9. 9 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  10. 10 Fermín, el empleado de la Real Sociedad que dice adiós tras 30 años en el club: «Gracias por cuidarnos tan bien»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jornadas de huelga de lunes a miércoles en los centros de FP de la comarca