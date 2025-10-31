Jornadas de huelga de lunes a miércoles en los centros de FP de la comarca

A. D. C. baztan-bidasoa. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:21 Comenta Compartir

Los sindicatos Steilas, LAB, CCOO y ELA, mayoritarios en la enseñanza pública navarra, mantienen la huelga del profesorado de Formación Profesional prevista para los días 3, 4 y 5 de noviembre. Consideran que la oferta presentada por el Departamento de Educación es «insuficiente» y no responde a las principales demandas del colectivo.

En la comarca los paros afectarán al Instituto Toki Ona de Bera y a la Escuela Profesional de Elizondo. Precisamente, desde la Escuela Profesional de Elizondo han hecho público un comunicado en el que piden al consejero de Educación, Carlos Gimeno, que «respete la Formación Profesional».

Los días 3, 4 y 5 de noviembre, de lunes a miércoles, los sindicatos están llamados a realizar piquetes en los centros a las 8.00 horas. El resto de movilizaciones tendrán lugar en Pamplona. Entre las reivindicaciones que el Departamento no atiende están la reducción de ratios, la asignación de horas lectivas suficientes para disponer de una figura de referencia en la gestión de las prácticas en empresa del alumnado, y el refuerzo de los puestos de orientación. También exigen que Educación asuma la coordinación en la búsqueda de empresas colaboradoras, la estabilización de las plantillas y el fin de la discriminación que, afirman, sufren los docentes especialistas de sectores singulares y de Pedagogía Terapéutica

La Escuela Profesional de Elizondo ha difundido una nota en la que «pide respeto» a Gimeno. Le exigen que «deje de manipular datos y vender una realidad inexistente»: «El consejero Gimeno cree que hay ratios por cada profesor de Formación Profesional de 6-8 alumnos, pero en varios ciclos del centro de Elizondo trabajamos con 24 alumnos. No hay espacios ni recursos suficientes para atender al alumnado que se merecen». Advierten de la «reducción de horas para la gestión de la Formación Profesional Dual». «El curso pasado, los tutores de PT disponían de tres horas semanales por grupo. En este curso tienen una hora, mientras que el alumnado ha subido».