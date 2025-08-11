Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Baztan Bortziriak

Jornada sobre Iratz-ekin Gizartearekin

DV

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46

Personas y entidades colaboradoras de MCZ, soc.coop. en el proceso de desarrollo del proyecto Iratz-ekin Gizartearekin compartieron en una jornada celebrada en Casa ... Erreroa de Elgorriaga su experiencia con el proyecto y sus vivencias en torno a diferentes aspectos. Así, entre otros, desde el Programa Innova Local de Fundación Caja Navarra y Fundación la Caixa Fernando Urra destacó la riqueza de las alianzas para ir más allá y la complejidad muchas veces de abrirlas y mantenerlas; los CFP de Salesianos Pamplona, la Escuela de Papel de Tolosa y Labpaper Tolosa subrayaron que los alumnos aprenden a entender lo que es la innovación social y el compromiso con proyectos de territorio reales. A lo largo de la mañana visitaron el taller de papel que se ha puesto en marcha así como el espacio expositivo.

