Jornada sobre Iratz-ekin Gizartearekin

Personas y entidades colaboradoras de MCZ, soc.coop. en el proceso de desarrollo del proyecto Iratz-ekin Gizartearekin compartieron en una jornada celebrada en Casa ... Erreroa de Elgorriaga su experiencia con el proyecto y sus vivencias en torno a diferentes aspectos. Así, entre otros, desde el Programa Innova Local de Fundación Caja Navarra y Fundación la Caixa Fernando Urra destacó la riqueza de las alianzas para ir más allá y la complejidad muchas veces de abrirlas y mantenerlas; los CFP de Salesianos Pamplona, la Escuela de Papel de Tolosa y Labpaper Tolosa subrayaron que los alumnos aprenden a entender lo que es la innovación social y el compromiso con proyectos de territorio reales. A lo largo de la mañana visitaron el taller de papel que se ha puesto en marcha así como el espacio expositivo.

