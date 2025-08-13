Irurita B, campeón de los txikis

Baztan BortziriakIrurita B, campeón de los txikis
DV
Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:25
El sábado se disputaron en Irurita las finales del campeonato de laxoa de los pequeños más tarde de lo habitual debido al calor, pero con ... la misma ilusión de siempre. La final enfretó a los dos equipos de Irurita y el partido por el tercer puesto, los dos de Doneztebe. La victoria final fue para Irurita B por un 9 – 5 en un bonito partido. El tercer puesto fue para Doneztebe A, que se impuso por un 7-2 a Doneztebe B. Después de la final, disfrutaron de un excelente lunch. Los organizadores han querido agradecera Construcciones Mariezcurrena y Laboral Kutxa por su apoyo, y, también, a los demás ayudantes «que hacen posible que esto salga adelante».
