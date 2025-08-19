El Instituto de Igualdad inicia el diseño del Observatorio contra la LGTBI+fobia

El Diario Vasco baztan-bidasoa. Martes, 19 de agosto 2025, 20:58 Comenta Compartir

El Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua (INAI/NABI) comienza el diseño del Observatorio contra la LGTBI+fobia de Navarra y del protocolo de coordinación ante casos de agresiones, incidentes de odio y discriminación contra personas LGTBI+, a través de un proceso de licitación con carácter participativo.

Así, este mes han salido a licitación los servicios de asistencia técnica para desarrollar un proceso participativo con agentes clave, al objeto de diseñar un modelo que responda a las necesidades de las personas LGTBI+, y sea coherente con los recursos existentes. Para ello se analizará, por un lado, el diseño, estructura y funcionamiento, así como la atribución de responsabilidades y recursos necesarios para la puesta en marcha del observatorio. Por otro, se valorarán los posibles escenarios, las herramientas y el alcance de la coordinación de cara a diseñar el protocolo de actuación coordinada.

Cabe destacar que, con la creación del Observatorio contra la LGTBI+fobia, el Gobierno de Navarra, a través del INAI/NABI, busca conocer y analizar la realidad de este tipo de afectación en la Comunidad y poder responder de manera coordinada y efectiva ante los casos de discriminación en este ámbito. Además, constituirá una herramienta imprescindible para registrar y denunciar los delitos de odio, situaciones discriminatorias y cualquier otro incidente y/o agresión motivada por LGTBI+fobia, al tiempo que será también una herramienta de sensibilización y fomento de políticas que promuevan el respeto a la diversidad.

De esta manera se pretende mejorar la actuación institucional para dar respuesta a las necesidades de las personas LGTBI+, garantizar los derechos LGTBI+ en Navarra y avanzar en la igualdad real y efectiva del colectivo, según establece la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la Igualdad Social de las personas LGTBI+.

El presupuesto de licitación es de 20.000 euros (IVA excluido) y el plazo de presentación de las ofertas permanecerá abierto hasta el 6 de septiembre.