Impulso del apoyo educativo especializado en ikastolas navarras

Fundación Caja Navarra, a través de su Centro de Educación Especial ISTERRIA, y la Federación Navarra de Ikastolas (Nafarroako Ikastolen Elkartea) han firmado un ... convenio de colaboración con el objetivo de ofrecer un servicio de apoyo y asesoramiento especializado de profesionales dedicados a educación especial para los centros educativos asociados a la Federación.

La colaboración impactará directamente en el alumnado, sus familias y el equipo docente de tres ikastolas de Baztan-Bidasoa: Baztan, Tantimairu y Labiaga, de las localidades de Elizondo, Lesaka y Bera, respectivamente.

El acuerdo firmado establece la prestación del Servicio de Apoyo Especializado a Estructuras (SAEE), que permitirá que el Centro de Educacìón Especial Isterria de Fundación Caja Navarra actúe como centro de referencia y apoyo para centros ordinarios, en línea con lo recogido en la Disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 3/2020 de Educación.

Este convenio, con una duración inicial de dos años, refuerza el compromiso de ambas organizaciones con la mejora de la inclusión educativa y la atención a la diversidad.

Fundación Caja Navarra aporta a este proyecto «su amplia trayectoria en el ámbito de la educación especializada, impulsando el desarrollo y la autonomía de personas con necesidades educativas especiales desde su centro de educación especial Isterria, ubicado en Ibero».

Este convenio representa una oportunidad para compartir conocimiento y experiencia entre centros, creando redes de colaboración que benefician al conjunto del sistema educativo navarro», ha destacado el presidente de la Fundación Caja Navarra, José Ángel Andrés.

Por su parte, Josu Reparaz, director de la Federación Navarra de Ikastolas, ha señalado que «el apoyo especializado de Isterria fortalecerá el trabajo de las ikastolas en el acompañamiento a su alumnado con necesidades específicas, dentro de un modelo inclusivo y de calidad, donde la diversidad en el aula es una oportunidad para aprender a convivir, no un obstáculo, y la inclusión garantiza que todos los estudiantes tengan derecho a aprender y pertenecer». La firma de este convenio se enmarca en la apuesta estratégica de Fundación Caja Navarra por colaborar con agentes del territorio para dar respuesta a los retos sociales y educativos de Navarra.