Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Baztan Bortziriak

Los Ilarregi, Soto, Lazkoz, Alkaiza, Zapiain, Robles y Mateo, a la final navarra de bertsos

A. D. C.

baztan-bidasoa.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

Joanes Illarregi se impuso en la tercera y última semifinal del Campeonato Navarro de Bertsolaris celebrada en Tafalla por lo que pasa directamente a la final. La cita fue especialmente emocionante porque se decidía qué bertsolaris tomarán parte en la final. En la clasificación quedó primero Joanes Illarregi Marzol (528.0), seguido por Xabat Illarregi Marzol (516.5), Josu Sanjurjo Alzuri (486.0), Xabi Maia Etxeberria (466.0), Amaia Elizagoien Varela (427) y Ekain Alegre Gil (425.0).

Ya se sabe qué ocho bertsolaris competirán en la final que se celebrará el 29 de noviembre en Pamplona: Joanes Illarregi Marzol, Julio Soto Ezkurdia, Xabat Illarregi Marzol, Eneko Lazkoz Martinez, Saioa Alkaiza Guallar, Ekhiñe Zapiain Arlegi, Sarai Robles Vitas y Eki Mateorena Zozaia.

De la comarca participará la beratarra Ekhiñe Zapiain y habrá tres leitzarras, Joanes Illarregi, Xabat Illarregi y Eki Mateorena. Habrá dos caras nuevas en la final: Mateorena y Zapiain. El más veterano, por su parte, será Soto con doce finales. El programa estará presentado por la beratarra Ainhoa Larretxea Agirre y Ander Aranburu Arriola. La final se disputará por primera vez en el Navarra Arena. Las entradas están a la venta en bertsosarrerak.eus.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  4. 4 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  5. 5 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  6. 6 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  7. 7 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  8. 8

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  9. 9 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  10. 10

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los Ilarregi, Soto, Lazkoz, Alkaiza, Zapiain, Robles y Mateo, a la final navarra de bertsos