Los Ilarregi, Soto, Lazkoz, Alkaiza, Zapiain, Robles y Mateo, a la final navarra de bertsos

Joanes Illarregi se impuso en la tercera y última semifinal del Campeonato Navarro de Bertsolaris celebrada en Tafalla por lo que pasa directamente a la final. La cita fue especialmente emocionante porque se decidía qué bertsolaris tomarán parte en la final. En la clasificación quedó primero Joanes Illarregi Marzol (528.0), seguido por Xabat Illarregi Marzol (516.5), Josu Sanjurjo Alzuri (486.0), Xabi Maia Etxeberria (466.0), Amaia Elizagoien Varela (427) y Ekain Alegre Gil (425.0).

Ya se sabe qué ocho bertsolaris competirán en la final que se celebrará el 29 de noviembre en Pamplona: Joanes Illarregi Marzol, Julio Soto Ezkurdia, Xabat Illarregi Marzol, Eneko Lazkoz Martinez, Saioa Alkaiza Guallar, Ekhiñe Zapiain Arlegi, Sarai Robles Vitas y Eki Mateorena Zozaia.

De la comarca participará la beratarra Ekhiñe Zapiain y habrá tres leitzarras, Joanes Illarregi, Xabat Illarregi y Eki Mateorena. Habrá dos caras nuevas en la final: Mateorena y Zapiain. El más veterano, por su parte, será Soto con doce finales. El programa estará presentado por la beratarra Ainhoa Larretxea Agirre y Ander Aranburu Arriola. La final se disputará por primera vez en el Navarra Arena. Las entradas están a la venta en bertsosarrerak.eus.