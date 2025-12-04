Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maiane Sánchez Peruarena con sus dibujos, pinturas, retratos y collages en Bera. A.D.C.

Bidasoan

«Me gusta ir probando todo lo que tenga que ver con la creatividad»

Artista figurativa y retratista, último Premio Joven del Adour Bidasoa y 'Le Printemps de Ducontenia 'Maiane Sáncez Peruarena Artista, dibujante y pintora de Bera

Alicia del Castillo

Alicia del Castillo

Bidasoan

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:51

Comenta

Ha sido un año importante para Maiane Sánchez Peruarena (Bera, 2002). Conseguía el primer premio del concurso de pintura 'Le Printemps de Ducontenia' en San ... Juan de Luz y también, el Premio Joven Artista en el concurso de pintura Adour-Bidasoa, impulsado desde 1992 por el Ayuntamiento de Irun que este año ha cumplido su trigésimo cuarta edición. Con estudios de Bellas Artes, la beratarra se dejaba ver en el pasado Lurraren Eguna de Bera. En su puesto se veían retratos, pinturas y también, ricos collages con mezclas imposibles de dosis de realidad y ficción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  3. 3

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  4. 4 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  7. 7

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  8. 8

    «¡Coged las cosas rápido, viene la policía!»
  9. 9 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  10. 10

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Me gusta ir probando todo lo que tenga que ver con la creatividad»

«Me gusta ir probando todo lo que tenga que ver con la creatividad»