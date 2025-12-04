«Me gusta ir probando todo lo que tenga que ver con la creatividad»

Ha sido un año importante para Maiane Sánchez Peruarena (Bera, 2002). Conseguía el primer premio del concurso de pintura 'Le Printemps de Ducontenia' en San ... Juan de Luz y también, el Premio Joven Artista en el concurso de pintura Adour-Bidasoa, impulsado desde 1992 por el Ayuntamiento de Irun que este año ha cumplido su trigésimo cuarta edición. Con estudios de Bellas Artes, la beratarra se dejaba ver en el pasado Lurraren Eguna de Bera. En su puesto se veían retratos, pinturas y también, ricos collages con mezclas imposibles de dosis de realidad y ficción.

–¿Desde cuándo esa pasión por el arte?

–Desde siempre. Mi madre es artista (la artista beratarra Oaia Peruarena) y desde pequeña siempre he tenido la posibilidad de andar explorando con todo lo que tenga que ver con la creatividad. Es algo que he conocido desde siempre.

PINTURA«Con el pincel hago un boceto rápido y paso enseguida de la cabeza al lienzo la imagen que tengo»COLLAGES«Me gustan las mezclas, las relaciones imposibles, pero que haya un sentido»

–Con miles de recuerdos de ella pintando...

–Claro. Igual nos íbamos de vacaciones y ella tenía un cuadernito y se ponía con unos lápices o con la acuarela a pintar y yo a veces me ponía a su lado, a hacer mis garabatos, mis cosas (ríe).

–Tuviste claro que te querías formar y dedicarte a esto.

–Sí. Siempre ha sido lo que más me ha llamado la atención, lo que más me ha gustado y donde más cómoda me he sentido. Y siempre he tenido además, el apoyo de casa, de mi familia. Me pusieron facilidades para que eligiese lo que quisiese.

–Y de Bera a...

–Me fui a hacer Bachiller Artístico a Donostia, al Instituto Usandizaga y estuve muy contenta allí con los profeseores. Y después pasé a hacer Bellas Artes en Bilbao. Estaba en un piso con otras dos chicas que las había conocido en Bachillerato, las tres íbamos a lo mismo. Y en la Universidad estuve muy contenta, nos daban como mucha libertad y aprendías también mucho de los propios compañeros.

–¿Tienes una disciplina favorita?

–Sobre todo me parece, la pintura y el dibujo, aunque el collage me gusta mucho, también. En realidad me gusta probar de todo. Todo lo que tenga que ver con la creatividad, me gusta ir probando distintas cosas.

–¿Y lo digital?

–Digital también, pero prefiero mancharme las manos.

–En el Lurraren Eguna, el Día de la Tierra de Bera, sorprendieron tus collages.

–En Bera hay mucha gente del pueblo que se anima a poner puestos por eso me animé.

–Bera, pueblo de artistas.

–Hay muchos músicos, pintores, gente que trabaja con el diseño, está muy bien, para la poca población que somos.

–Este año, Premio Joven Adour Bidasoa.

–Me animé. Había estado buscando concursos que me pudieran interesar y ví el de Adour Bidasoa y dije, voy a probar a ver qué tal va... Y fue muy bien. Muy contenta. Y anterior a ese me presenté al de San Juan de Luz, de pintura, 'Le Printemps de Ducontenia' y también gané el primer premio.

–Estos concursos qué importantes son para los artistas.

–Sí, ayudan mucho. Te dan un punch de energía. Yo ahora mismo estoy viendo un poco por dónde voy, qué puedo hacer.

–Preocupa la Inteligencia Artificial también entre los artistas...

–A mí no es que me guste mucho... Veo trabajos hechos con inteligencia artificial y no digo todos, pero creo que se va la 'xarma' del que hace, me parece un poco frío.

–Dónde queda el proceso creativo...

–A mí me parece más vacío, aunque luego hay gente que la utiliza de distintas maneras.

–¿Cómo es tu proceso creativo?

–Pinto sobre todo figurativo, entonces me guío un poco de imágenes, veo las fotos que me pueden interesar y luego trabajo con ellas. Para el collage cojo revistas, recorto cosas y luego hay mucho trabajo para encontrar un sentido a lo que estoy montando.

–¿Hay mucho mundo onírico detrás?

–Me gusta mucho, no es fantasía... no sé muy bien como explicarlo. Me gustan las mezclas, las relaciones imposibles, que haya un equilibrio o un sentido entre cosas muy distintas. La forma de trabajar el college y la pintura son muy distintas. Con el collage me pasa que es un proceso qeu me gusta mucho, una zona más tranquila: recortar las imágenes, ponerlas todas juntas encima de la mesa y luego ir componiendo. Sí que tiene un punto de onírico. Me gusta mucho crear escenas, o escenarios, con colores luminosos, alegres, con un punto de 'goxotasuna', que tengan en parte cosas de la realidad, pero mezclarlas con cosas irreales.

–¿Y bocetas mucho?

–La verdad es que no. Con el pincel hago un boceto rápido y paso enseguida de la cabeza al lienzo la imagen que tengo y cómo quiero ponerla.

–¿La ama qué dice?

–Me apoya un montón. Me da algún consejo, pero me deja bastante a mi aire porque ya sabe que me apaño bastante bien. Si estoy haciendo algún trabajo me da su opinión y suele ayudar.

–¿Ahora qué tienes entre manos?

–Quiero ponerme sobre todo con los retratos por encargo. Y también estoy viendo un poco el mundo del tatuaje, que siempre me ha interesado y nunca le he dado un espacio.