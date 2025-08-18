Gure Zirkua llegará en septiembre a Doneztebe para ofrecer diez funciones

A. URBIETA doneztebe. Lunes, 18 de agosto 2025, 20:05 Comenta Compartir

Los tres primeros fines de semana de septiembre traerán hasta Doneztebe la magia y la alegría de Gure Zirkua. Será la primera vez que el circo euskaldun impulsado por Iker Galartza, que cumple este año su octava temporada, llegue hasta Malerreka. Tras pasar gran parte del verano en Orio, como viene siendo habitual en los últimos años, y acumulando un lleno tras otro, la colorida carpa del circo se instalará la primera semana de septiembre en el campo de fútbol de la escuela de Doneztebe donde tienen previsto ofrecer diez funciones.

La primera de ellas será el 6 de septiembre a las 18.00 horas. El 7 de septiembre, por su parte, los artistas circenses ofrecerán dos pases: a las 12.00 y a las 17.00. Durante la segunda semana de septiembre, las funciones serán el viernes 12 a las 19.00 horas, el sábado 13 a las 12.00 y a las 18.00 horas y el domingo 14 a las 17.00 horas. Por último, el viernes 19 los artistas actuarán a las 12.00 y el sábado 20, a las 12.00 y a las 17.00. El domingo los artistas de Gure Zirkua guardarán la carpa y se irán a otro rincón de Euskal Herria.

Las entradas para las actuaciones ya se pueden adquirir en la web gurezirkua.eus. Además de la venta online, también se podrán comprar en taquilla antes del inicio de la función.

Reconocida trayectoria

Desde que echara a andar en 2017, Gure Zirkua ha ido acumulando una importante trayectoria en todo el territorio del euskera, gracias a la gran labor creativa de y los artistas que participan en el circo. Tanto es así que este año ha recibido el premio Abadia Saria, que otorga la Diputación Foral de Gipuzkoa, por su contribución innovadora al euskera «a través del ocio y la diversión». «Combina de forma innovadora y amena la normalización del euskera, la descentralización de la cultura, el ocio familiar y la promoción del talento local», destacó al anunciar el galardón la directora foral de Igualdad Lingüística, Garbiñe Mendizabal, «ofreciendo a niños y niñas, jóvenes y adultos nuevas oportunidades de disfrutar de la lengua vasca y de la cultura creada en euskera».