El Gobierno de Navarra organiza una charla sobre plantas exóticas invasoras en Bera

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente es responsable de la gestión y eliminación de las especies exóticas invasoras, una prioridad por su impacto negativo en la biodiversidad, la economía y la salud. En este contexto, se están impulsando actuaciones para erradicar plantas invasoras en Navarra.

En Bera se han identificado diversas especies problemáticas, al menos 9 especies consideradas transformadoras.El Departamento de Medio Ambiente en colaboración con el Ayuntamiento de Bera ha organizado una charla para hoy a partir de las 18.00 horas en Beralandeta. Se explicará qué directrices seguir para luchar contra las plantas invasoras.