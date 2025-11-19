Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Baztan Bortziriak

El Gobierno de Navarra organiza una charla sobre plantas exóticas invasoras en Bera

A. D. C.

bortziriak.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:12

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente es responsable de la gestión y eliminación de las especies exóticas invasoras, una prioridad por su impacto negativo en la biodiversidad, la economía y la salud. En este contexto, se están impulsando actuaciones para erradicar plantas invasoras en Navarra.

En Bera se han identificado diversas especies problemáticas, al menos 9 especies consideradas transformadoras.El Departamento de Medio Ambiente en colaboración con el Ayuntamiento de Bera ha organizado una charla para hoy a partir de las 18.00 horas en Beralandeta. Se explicará qué directrices seguir para luchar contra las plantas invasoras.

