El Gobierno de Navarra activa un dispositivo de 45 equipos quitanieves

A. D. C. BAZTAN-BIDASOA. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

El Departamento de Cohesión Territorial ha activado un dispositivo de hasta 89 equipos quitanieves durante las próximas horas, ante la previsión meteorológica que indica una bajada de la cota de nieve hasta los 300-400 metros, desde la pasada noche y durante toda la jornada de hoy viernes. Las precipitaciones serán especialmente persistentes en el noroeste, en el norte y en el centro de la Comunidad Foral. En Irurtzun, Mugairi y Aoiz / Agoitz se esperan acumulados de hasta 6 cm. entre 600 y 800 metros. Por su parte, en Pamplona / Iruñea, Estella-Lizarra y Tafalla pueden registrarse hasta 3 cm., entre 400 y 600 metros. Las nevadas más intensas se prevén durante la mañana. Conforme avance el día, las precipitaciones pasarán a ser más débiles y dispersas, especialmente en la zona centro. La cota de nieve irá ascendiendo hasta los 400-600 metros. El sábado las nevadas serán ya muy débiles.

Información de carreteras

El estado actualizado de las carreteras de la Comunidad Foral puede consultarse en la web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el número de teléfono 848 423 500.